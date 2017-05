Prefeito e vereadores pedem ao TRT Fórum Trabalhista em Araras

Na tarde da última quarta-feira (17) o presidente da 15ª região do TRT (Tribunal Regional do Trabalho), Fernando Borges, recebeu representantes dos poderes Executivo,...

Compartilhe em suas redes sociais!

Na tarde da última quarta-feira (17) o presidente da 15ª região do TRT (Tribunal Regional do Trabalho), Fernando Borges, recebeu representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de Araras na sede do Tribunal, em Campinas, para retomada da discussão para a construção do Fórum da Justiça do Trabalho em Araras. O plano de construção de sede do TRT em Araras é antigo, mas nunca saiu do papel.

O presidente do TRT/Campinas recebeu o juiz titular da Vara do Trabalho de Araras Julio Cesar Roda, a diretora da Secretaria da Vara do Trabalho local, Iara Gomes, o prefeito de Araras Pedrinho Eliseu (PSDB), o secretário municipal de Assuntos Jurídicos, José Carlos Martini e os vereadores José Roberto Apolari (PTB), Deise Olímpio (PSC) e Jackson de Jesus (PROS). Curiosamente todos os representantes do Executivo e Legislativo ararense recebidos pelo presidente são advogados.

Segundo a Prefeitura, o objetivo da reunião foi agilizar a concretizar a construção do Fórum da Justiça do Trabalho em Araras, “já que há muito tempo o município possui o terreno e os recursos necessários”, segundo relata a Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Segundo o prefeito, o Fórum do Trabalho já poderia estar em funcionamento. “A partir de agora iremos intensificar as ações para que esse Fórum seja construído o quanto antes”, prometeu Pedrinho, em dar prazos para isso.

“Estamos empenhados nesse projeto, o município já possui um terreno e os recursos necessários para viabilizar a construção desse equipamento público”, chegou a citar o vereador Jackson de Jesus.

Conforme Tribuna apurou, a expectativa é que negociações políticas agilizem a construção de edifício próprio para a Justiça do trabalho. Isso porque o dinheiro já estaria disponível. Hoje o TRT teria mais de R$ 4 milhões para construção da Vara do Trabalho de Araras. O dinheiro é proveniente de um fundo que foi preenchido com recursos de Ação Civil Pública.

Hoje esse dinheiro estaria na conta, mas indisponível. A Prefeitura poderia estudar a formulação de um convênio com o TRT para a Prefeitura licitar a obra.

Até um terreno, doado pela Prefeitura há anos, já existe. Atualmente a Vara do Trabalho está instalada na Praça Barão de Araras, ao lado do Banco do Brasil.

A área para construção do novo prédio fica na Rua Paulo Butafava, no Jardim Buzolin. O terreno é de 2.378,72 m² foi doado pelo município ao TRT por meio da Lei 4.648, de 2013 para elaboração da planta.

A previsão inicial era de que a obra fosse iniciada ainda no primeiro semestre de 2014. Contudo, passados mais de quatro anos da doação, nada foi feito.