Prefeito e vereadores eleitos serão empossados neste domingo

A cerimônia de posse dos vereadores eleitos e do prefeito e vice-prefeito eleitos está marcada para as 9h na Câmara Municipal. A posse será...

A cerimônia de posse dos vereadores eleitos e do prefeito e vice-prefeito eleitos está marcada para as 9h na Câmara Municipal. A posse será presidida pelo vereador mais votado nas eleições de 2016, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM).

Curiosamente o ex-prefeito Pedro Eliseu deverá empossar o prefeito eleito, seu filho, Pedrinho Eliseu (PSDB) na Câmara. Tradicionalmente os vereadores eleitos, o prefeito e o vice-prefeito eleitos acabam discursando na Câmara, e posteriormente à posse o prefeito participa de breve cerimônia defronte o Paço Municipal.

Posteriormente à cerimônia de posse, a Câmara inda deve se manter reunida para a escolha de seu próximo presidente e da próxima composição de sua Mesa Diretora, com escolha de chapas com presidente, vice-presidente e secretário.

Na mesma data, já a partir das 12h30, o prefeito eleito Pedrinho Eliseu também assume o cargo, transmitido pelo atual prefeito Nelson Brambilla (PT). Brambilla vai passar o cargo as Pedrinho defronte o Paço Municipal, na Praça Barão de Araras.

Para ser empossado Pedrinho Eliseu ingressou com pedido de autorização de posse no cargo de prefeito. Com isso o tucano formalizou à Justiça Eleitoral requerimento para que ele fosse diplomado normalmente no domingo. Isso porque não houve tempo hábil para que fosse publicado edital de diplomação dele para a posterior diplomação. Pedrinho então será diplomado na semana que vem, mas já empossado e exercendo a atividade de prefeito normalmente.

O próprio juiz eleitoral de Araras, Rafael Pavan Filgueira, plantonista durante o recesso do judiciário, explicou em despacho que autorizou as posses de Pedrinho e de Luiz Emílio Salomé, ambos ainda não diplomados, “em cumprimento ao decidido pelo ministro Gilmar Mendes, dando seguimento, com urgência, ao procedimento de diplomação para regularização formal” da situação em curso.

O juiz explicou que sem essa decisão, o presidente da Câmara poderia ser nomeado para assumir a Prefeitura até que a diplomação fosse concluída – em 3 ou 4 dias – e que, com isso, a cidade poderia ser governada por menos de uma semana pelo chefe do Legislativo, o que causaria risco da nomeação de secretários e cargos de confiança “por período ínfimo, com gastos daí decorrentes em evidente prejuízo ao erário”.