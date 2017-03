Prefeito diz que situação financeira é “absolutamente precária”

Em entrevista coletiva convocada em última hora, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) reuniu a imprensa de Araras na sexta-feira (3) para falar brevemente sobre...

Em entrevista coletiva convocada em última hora, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) reuniu a imprensa de Araras na sexta-feira (3) para falar brevemente sobre a situação financeira do município, classificada por ele como “absolutamente precária”. O prefeito pouco falou, e assim como os jornalistas e demais secretários, assistiu exposição do secretário da Fazenda, José Luiz Corte, que criticou a última gestão por não ter realizado repasses à Araprev e sequer ter contabilizado a falta dos repasses nos balanços anuais de 2014, 2015 e 2016.

Corte afirmou que a situação do caixa municipal é preocupante em 2017 e citou “herança negativa que recebemos”. Ele ainda lembrou que a arrecadação da Prefeitura caiu no ano passado, mas garantiu que ainda assim as despesas cresceram.

Nas palavras do secretário de Fazenda a Prefeitura vai ter que tirar altos valores do orçamento desse ano para cobrir despesas como rescisão de contratos de trabalho de comissionados do ano passado e ainda afirmou que desde 2014 a Prefeitura não paga a chamada licença prêmio aos funcionários municipais. Segundo Corte, a falta dos dois pagamentos soma R$ 4,6 milhões.

Apesar de ter questionado fortemente a gestão financeira da administração passada, Pedrinho Eliseu garantiu que “o objetivo nem de longe é promovermos qualquer tipo de enfrentamento”, mas se defendeu alegando que queria “deixar a situação ao conhecimento de todos”.

O prefeito também criticou outros pontos da cidade e chegou a apontar que postos de saúde e escolas teme estruturas com muitos problemas. Ele prometeu reformar todas as escolas municipais, mas admitiu que a situação financeira não permitiria as “reformas dos sonhos”.

Segundo Corte a Prefeitura fechou as contas de 2016 com um déficit de R$ 600 mil. O secretário ainda garantiu que a atual administração teria que tirar do orçamento dos próximos anos mais de R$ 13 milhões.

Para Corte, o que “salvou” as contas de 2016 foi a vinda de mais de R$ 6 milhões do governo federal no final de 2016, da chamada repatriação feita pela receita federal – que acabou compartilhada pelo governo com os estados e municípios – e cerca de R$ 5,1 milhões retirados de depósitos judiciais. Corte criticou o uso desses recursos de depósitos judiciais, mas admitiu que a medida, ao menos por enquanto, ainda é questionada na Justiça, não sendo ainda pacífico o entendimento de que a lei que permite o uso desse recurso é inconstitucional.

O prefeito Pedrinho Eliseu reforçou que 2017 “será um ano difícil” e citou necessidade de um “exercício prudencial” em relação aos gastos. O prefeito ainda prometeu que não vai aumentar impostos e nem iniciar cobrança de taxas – como a de iluminação pública – para sanar as contas municipais.

O prefeito reforçou que repassou aos secretários municipais ordem para diminuírem os gastos e prometeu “cortar para dentro” da administração, ou seja, fazer com que a máquina pública gaste ainda menos.

Diferença no orçamento ocorre devido a dívida com Araprev

Enquanto a atual administração municipal entende que o balanço de 2016 da Prefeitura precisa contabilizar os valores não repassados pela administração, em 2016, à Araprev (a título de complementação do Fundo Financeiro da entidade), a antiga administração Nelson Brambilla (PT) contabiliza que a Prefeitura de Araras fechou o ano de 2016 com superávit nas contas municipais, mesmo já considerando os chamados restos a pagar – que acabaram sendo quitados em 2017.

Isso ocorre porque a gestão Brambilla não considerava existir dívida municipal com a Araprev, enquanto a atual administração incluiu mais de R$ 14 milhões dessa dívida no balanço referente ao ano passado.

O impasse ocorre justamente porque o ex-prefeito alega que ficaram nos cofres municipais mais de R$ 13,49 milhões, enquanto a atual gestão considera que a Prefeitura precisava contabilizar dívida milionária com a Araprev, o que geraria na verdade um déficit de R$ 600 mil no orçamento municipal. Esse impasse explica a uma diferença de lançamento no balanço municipal.

Conforme Tribuna apurou, como a atual gestão inseriu a dívida com a Araprev no balanço de 2016, o ex-prefeito Nelson Brambilla teria se recusado a assinar o balanço nesses moldes, por entender que não há a dívida com a autarquia responsável pela previdência dos funcionários municipais.

Já a Secretaria de Fazenda contabiliza que Brambilla deveria ter fechado, inclusive, os orçamentos de 2014 e 2015 considerando esses valores – e que os balanços municipais de 2015 e 2015 não refletem então a realidade financeira do município.

Em audiência pública realizada em 24 de fevereiro o Secretário da Fazenda, José Luiz Corte lembrou que o município de Araras deixou de efetuar o repasse referente a complementação previdenciária para o Araprev desde o mês de novembro do ano de 2014.

Segundo Corte, em 2014 pouco mais de R$ 1,2 milhão deixou de ser repassado à Araprev. “Pior; além de não terem sido repassados, sequer foram contabilizados. No ano de 2015 esse valor saltou para R$ 9.031.282,94, que da mesma forma, como em 2014, além de não terem sido pagos ao Araprev, também não foram contabilizados”, chegou a criticar Corte.

Segundo ele, em dezembro de 2016 foram contabilizados R$ 14.097.617,33 referente a essa complementação previdenciária do Araprev que não havia sido contabilizada durante o ano todo. Esse valor acabou incluso no balanço, a contragosto da antiga gestão.

“É esse o valor que não foi pago pela administração e que, nos exercícios de 2014 e exercício de 2015 não foram sequer contabilizados, o que eu chamaria aqui de pedaladas, entre aspas, da administração municipal”, disse o secretário.

“Não poderia a administração ter deixado de realizar esses valores. Reconhecemos que esses valores são altos. Reconhecemos também: a culpa não é dessa administração que se encerrou, por esses valores serem altos. Quando foi criado o Fundão, os senhores se recordam, que a contribuição que era efetuada patronal, aquela do ente público, que era destinada ao Fundão, era de 2%, e agora é de 22%. Então não tenham dúvida, e eu também não tenho dúvida, que aquilo que não foi recolhido no passado está fazendo e vai fazer falta no futuro.”, lembrou o chefe da Fazenda.

Mesmo assim ele insistiu que “a administração tem que buscar mecanismos de reverter esse procedimento”. O secretário garantiu preocupação com o alto repasse que a Prefeitura tem que fazer mensalmente à Araprev, mas insistiu que o complemento precisa continuar a ser pago e sugeriu mudanças na lei para que a Prefeitura consiga diminuir os repasses mensais à Araprev.