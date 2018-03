Prefeito desiste da compra de ovos de Páscoa para estudantes e culpa oposição

Pedrinho reclamou de denúncias feitas ao Ministério Público, culpou oposição pela desistência, mas admitiu que vencedora da licitação tinha ‘problemas’ A Prefeitura de Araras...

A Prefeitura de Araras desistiu oficialmente de adquirir, por meio de Pregão Presencial, quase 24 mil ovos de Páscoa para distribuir a alunos de escolas municipais e estaduais.

Visivelmente irritado com a desistência, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) culpou adversários políticos e rechaçou que a compra tivesse caráter eleitoreiro.

Inicialmente o prefeito foi pressionado por decisão de componentes do Conselho Municipal da Educação a desistir. O prefeito, contudo, alega que nem cabia ao Conselho decidir sobre o gasto. Mesmo assim ele garante que não há nem ata e nem registro do Conselho vetando a compra.

O prefeito fez questão de reforçar que a compra não seria com os 25% de recursos do Orçamento destinados à educação. Ele admitiu que o MP (Ministério Público) foi incitado no ano passado a investigar o caso – em 2017 a Prefeitura já havia comprado outros 24 mil ovos de páscoa – mas garante que o órgão não encontrou irregularidades.

Pedrinho ainda alegou que houve, sim, recomendação do MP para que se evitasse determinadas empresas por algumas questões apuradas. Pedrinho Eliseu reforçou que apenas uma empresa participou da licitação, e até admitiu que não se poderia assinar com ela o contrato, mas garantiu que tentaria viabilizar a compra de outra maneira – ele disse ter tentado até contato com a empresa Cacau Show para viabilizar uma compra a ‘preço de custo’.

Segundo Eliseu, o custo de R$ 8 por ovo é baixo – esse ano esse seria o valor gasto, até mais barato que em 2017, quando o custo foi um pouco maior..

“Algumas pessoas ligadas a administração passada, que compõem o Conselho da Educação, criaram um verdadeiro pandemônio”, acusou ele. Segundo Pedrinho, isso teria lhe tirado a “tranquilidade necessária” para comprar os ovos de Páscoa

A prática de comprar e distribuir ovos de páscoa a todos os alunos da rede pública da cidade começou no ano passado, o primeiro da gestão Pedrinho Eliseu (PSDB). No ano passado os ovos de páscoa custaram aos cofres públicos R$ 211.800.

Os ovos de chocolate seriam distribuídos apenas a alunos matriculados nas redes municipal e estadual de Araras, além dos adolescentes matriculados no Ensino Médio. Alunos matriculados no Pró-Creche, Apae, Ceren e Damas de Caridade também receberiam os ovos. Seriam 23.750 ovos de chocolate – sendo 23.500 ovos de chocolate ao leite e 60 ovos de chocolate ao leite tipo diet, e ainda 190 ovos sem lactose – todos com 120 gramas.