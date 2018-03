Prefeito de Conchal capota carro na SP-191

O prefeito Luiz Vanderlei Magnusson (PSDB), o Vando, capotou o carro na manhã dessa terça-feira, por volta das 8h30. O acidente aconteceu...

O prefeito Luiz Vanderlei Magnusson (PSDB), o Vando, capotou o carro na manhã dessa terça-feira, por volta das 8h30. O acidente aconteceu no cruzamento próximo a empresa Jocar Estruturas Metálicas.

O acidente envolveu, ainda, outro veículo. Ambos colidiram e o carro oficial capotou.

Vando estava na direção de um gol branco, carro oficial da Prefeitura de Conchal, e estava sozinho. Ambos foram socorridos no Hospital Madre Vannini, de Conchal, sem ferimentos graves, com alguns arranhões. Os envolvidos ficaram em observação médica.

A assessoria do prefeito informou que ele não vai participar da solenidade, com a presença do governador Geraldo Alckmin, para início da duplicação do trecho Araras-Rio Claro da SP-191 (Wilson Finardi). O secretário de Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim, vai estar em Conchal no mesmo horário para entrega do prédio da Casa da Agricultura.