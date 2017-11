Prefeito cria comissão para avaliar ‘restos a pagar’ de 2016

Por meio de decreto datado de 31 de outubro (e publicado apenas na última segunda-feira, 6) o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) decidiu criar uma...

Por meio de decreto datado de 31 de outubro (e publicado apenas na última segunda-feira, 6) o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) decidiu criar uma comissão para o exame individualizado da dívida existente da Prefeitura de Araras, para também priorizar os pagamentos decorrentes da execução orçamentária de 2016.

Pela decisão do prefeito, nos pagamentos das despesas públicas ficam priorizados os que assegurem a continuidade dos serviços públicos, conforme os programas de trabalho aprovados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentária Anual.

Além disso fica criada no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda uma Comissão para avaliar a dívida flutuante existente em 31 de dezembro de 2016; propor, caso a caso, os pagamentos dessa dívida flutuante a serem efetivados, inclusive, se for preciso predominando o interesse público relevante, quebrar a ordem cronológica, visando enquadrar no limite permitido na programação financeira; sugerir outras formas de extinção dos créditos de terceiros inseridos na referida dívida flutuante; e examinar os contratos vigentes, aferindo sua compatibilidade com as programações orçamentária e financeira.

A Comissão foi nomeada pelo Chefe do Executivo, e em outro decreto, o prefeito constituiu então “Comissão Especial, que terá a precípua finalidade de analisar e controlar os pagamentos a serem efetuados aos fornecedores classificados em ‘Restos a Pagar’”.

A Comissão que vai avaliar os restos a pagar foi composta por Wander Cordeiro de Brito; Rodrigo Rodrigues; Janio Mariano Ré; Carlos Alberto Carpini; e Erika Cristina Masson Foguel. A comissão é presidida por Wander Cordeiro de Brito, responsável pela contabilidade municipal.

No caso em que o prefeito decidiu criar a comissão para o exame individualizado da dívida existente da Prefeitura e priorizar os pagamentos decorrentes da execução orçamentária de 2016, Eliseu cita que “a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº. 101/2000) impõe a busca do equilíbrio nas contas públicas (art. 1º., § 1°.)” e que a citada Lei “não estabeleceu um período de transição ou mesmo a forma pela qual os Municípios devem equacionar os seus elevados ‘déficits’ financeiros, constituídos basicamente pelos “restos a pagar”’, alegando ainda que os recursos financeiros disponíveis no decorrer deste exercício “devem ser destinados prioritariamente a assegurar a continuidade das ações governamentais através da execução das despesas autorizadas na Lei Orçamentária.

Para o prefeito, é de interesse público primário do Município solver suas obrigações, ainda que assumidas sem recursos financeiros disponíveis ou programados. Ainda pontua Eliseu que “diante de interesse público relevante, as ordens cronológicas de pagamento podem ser quebradas pela Administração (artigo 5º., da Lei nº. 8.666/93)”, como já previa o município noutro decreto publicado na semana passada.

Pontua ainda o prefeito que “a programação financeira de que trata ao artigo 8º., da Lei de Responsabilidade Fiscal, abrangendo também a movimentação extra-orçamentária, deve assegurar, atendidas as prioridades da ação governamental, recursos para pagamento da dívida flutuante”; e que os contratos plurianuais vigentes precisam ter conformidade com as programações orçamentária e financeira.