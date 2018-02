Prefeito confirma sub-tenente da Polícia Militar como novo Secretário de Segurança

O prefeito Pedrinho Eliseu finalmente anunciou o nome do novo secretário municipal da Segurança Pública e Defesa Civil. O anúncio oficial saiu no final da...

Compartilhe em suas redes sociais!

O prefeito Pedrinho Eliseu finalmente anunciou o nome do novo secretário municipal da Segurança Pública e Defesa Civil. O anúncio oficial saiu no final da tarde da última quarta-feira (31) e confirmou a especulação abordada anteriormente: o escolhido foi mesmo o sub-tenente da Polícia Militar, Marcos Buzolin Gonçalves, de 49 anos de idade. Na polícia o sub-tenente é conhecido como Buzolin.

O problema é que oficialmente Buzolin ainda não pode ser considerado secretário municipal. Apesar do anúncio oficial por parte do prefeito, a posse dele ainda não ocorreu pois depende da oficialização de sua baixa de inatividade (aposentadoria) na Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Ou seja, na prática a Prefeitura de Araras está aguardando a finalização do processo administrativo da inatividade para dar posse ao novo secretário, o que deve ocorrer nos próximos dias. Enquanto isso o prefeito decidiu não manter ninguém como ‘interino’ no cargo. Hoje cada chefe de setor dentro da Secretaria de Segurança mantém o comando das respectivas áreas. Carlos de Alencar Ramos comanda as atividades da GCM (Guarda Civil Municipal); Laerte Tognasca Neto segue respondendo pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) e responde pela Defesa Civil de Araras Marcus Vinicius Cabral.

O novo secretário de Segurança – que vai chefiar então a pasta responsável pela Defesa Civil, Trânsito e Guarda Civil Municipal – é policial militar há 30 anos. Começou como soldado e depois foi adquirindo as promoções dentro da corporação. Foi promovido a cabo em 1992; fez o curso de sargento em 1993; nomeado 2º sargento em 2004; 1º sargento em 2010; e sub-tenente em 2015. Após sua baixa de inatividade, ele será promovido a tenente. Além de ter atuado como policial em várias cidades do Estado, Buzolin chegou a ser o comandante da PM nas cidades de Conchal e Cordeirópolis.

Ele tem formação superior em Técnico de Polícia Ostensiva da Ordem Pública; Tecnólogo de Polícia Ostensiva e de Preservação da Ordem Pública I e II; e mais recentemente (2013) se formou em Direito, na Unar (Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson).

Proibida a reprodução do conteúdo em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso sem autorização da Tribuna