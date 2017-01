Prefeito cessa uso de radares e exonera comissionados

Em seu primeiro dia de governo, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) já decidiu exonerar todos os servidores municipais que exercem cargos em comissão e...

Em seu primeiro dia de governo, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) já decidiu exonerar todos os servidores municipais que exercem cargos em comissão e revogou as portarias de nomeação em comissão e função de confiança dos funcionários públicos, da administração pública direta e indireta. Além disso, Pedrinho anunciou que a partir de agora o uso dos radares móveis em Araras não vai mais acontecer.

Além desses atos, Pedrinho já determinou o retorno dos funcionários públicos da administração pública direta e indireta aos seus cargos, funções e ente de origem. Ou seja, os chamados funcionários concursados que estão em desvio de função serão obrigados a se apresentarem nos respectivos postos originais e cumprirem as funções pelas quais foram selecionados por concurso. O próprio Ministério Público vem cobrando que a Prefeitura combata os desvios de função, e o novo prefeito chegou a citar, ainda no ano passado, que iria combater os desvios.

Conforme Tribuna apurou, Pedrinho teria deixado sua equipe “à vontade” para decidir se precisam manter comissionados em suas respectivas secretarias. Isso porque há o temor que em determinadas pastas a troca possa ser grande o suficiente para atrapalhar o andamento das próprias secretarias. Para evitar isso, os secretários poderão manter alguns comissionados que trabalharam na gestão Nelson Brambilla (PT).

Pedrinho ainda determinou, também via portaria, a suspensão, por tempo indeterminado, da realização de horas extras por parte dos servidores públicos municipais. “Os casos considerados excepcionais serão decididos pelo Secretário/Presidente de Autarquia, mediante expediente próprio”, atesta ele em documento.

O prefeito não chegou a publicar portaria oficializando a suspensão do uso de radares móveis em Araras, mas ele garantiu que os equipamentos não serão mais utilizados. A medida já era esperada, e era promessa da campanha do tucano. O ato foi oficializado ainda na segunda-feira, em reunião realizada no Paço Municipal.

Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, a decisão foi tomada após o Executivo Municipal ouvir reclamações da própria população ararense, “que salientou que a prática dos radares móveis era efetuada de maneira abusiva e com o objetivo de arrecadação de recursos”.

“No lugar de aplicarem multas nos cidadãos, os agentes irão auxiliar os munícipes como trafegar com segurança nas vias, e também promover atividades voltadas a educação no trânsito”, afirmou Pedrinho.

O novo secretário de Segurança Pública, Moisés Furlan, garantiu que serão instalados radares fixos em locais considerados com grande circulação de veículos, como as avenidas Dona Renata (Marginal), Loreto, Augusta Viola da Costa, entre outras vias. Contudo ele não citou previsão para a instalação dos equipamentos.

Pedrinho exige levantamento do patrimônio municipal

Por meio de Portaria, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) determinou na segunda-feira (2) o levantamento do patrimônio da administração pública direta e indireta. Pedrinho determinou aos secretários e presidentes das Autarquias, o levantamento do patrimônio existente nas repartições públicas a seu cargo, através de inventário, em comparativo com o ativo mobilizado declarado existente.

O prefeito determinou que os secretários/presidentes terão o prazo de sete dias úteis para promoverem os inventários dos bens existentes nas suas respectivas Pastas/Autarquias e remetê-los a ele.

“Cada secretário/presidente deverá nomear, sob sua coordenação, um servidor efetivo graduado de cada órgão como presidente e dois membros efetivos lotados (quando existir), aos quais caberá o levantamento do acervo, sua correta escrituração e anotação de patrimônio faltante”, ordenou o prefeito.

A norma prevê que, assim que estiver concluído o levantamento com a consequente expedição do inventário, os secretários/presidentes devem assinar em conjunto com os servidores por eles designados, e comunicar à autoridade policial os bens faltantes, remetendo, posteriormente, cópia dos documentos e comunicados ao prefeito municipal, para arquivamento em local próprio.

“Em se tratando de bens móveis integrantes da frota municipal que estiverem danificados, além de fotografia e filmagem, elaborar-se-á relatório pormenorizado. O mesmo procedimento será adotado nas vistorias dos próprios públicos”, prevê a norma.

Além de comunicar a autoridade policial, se houver falta ou dano em patrimônios caberá aos secretários e presidentes de autarquias instaurar Sindicância Administrativa para apurar responsabilidades de eventuais irregularidades.