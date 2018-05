Prefeito anuncia Centro de Inclusão para Autistas mesmo antes da Câmara aprovar projeto

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) assinou na manhã de terça-feira (24) o Projeto de Lei para criação do CIA – Centro de Inclusão para...

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) assinou na manhã de terça-feira (24) o Projeto de Lei para criação do CIA – Centro de Inclusão para Autistas em Araras. A solenidade aconteceu na sede do Ceren (Centro de Estimulação e Reabilitação Educacional e Neurológico José Canzi Júnior), parceira nesse projeto.

O ato aconteceu antes mesmo da oficialização dos repasses, permitidos após sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira (2). Vereadores chegaram a criticar o anúncio considerado precoce (por ter sido feito antes da criação de fato).

Ainda na terça-feira Pedrinho Eliseu informou que os repasses da Administração Municipal para o CIA, cujas atividades serão desenvolvidas no próprio Ceren, serão de R$ 300 mil anuais, ou seja, R$ 25 mil por mês. Eram esses os termos do então projeto de lei (quando feito o anúncio do prefeito). “A elaboração deste projeto de criação deste entro especifico para o atendimento de autistas contou com o apoio de muitas pessoas, passando pela Prefeitura e suas secretarias, até a coordenação do Ceren. Desde o ano passado, nós dobramos os repasses para a Clínica Sayão, de R$ 24 mil mensais, para R$ 48 mil. E com o funcionamento do CIA (Centro de Inclusão para Autistas), mais R$ 25 mil serão repassados, totalizando R$ 300 mil por ano. Com esses recursos, temos a certeza de que essas crianças com espectro autistas terão um atendimento de primeira linha”, explicou o chefe do Executivo.

Pedrinho ainda ressaltou o “caráter de urgência” para implantação do CIA na cidade. “Fiz um pedido especial para que os nossos vereadores votem rapidamente esse Projeto de Lei, para que os trabalhos do Centro sejam iniciados o mais breve possível”, concluiu o prefeito. De fato o projeto foi enviado à Câmara há cerca de uma semana. Ele foi lido no mesmo dia em que foi votado.

O Centro de Inclusão para Autistas em Araras

Segundo o secretário municipal de Saúde, Luiz Emílio Salomé, ter um centro específico para o tratamento da síndrome autista no município é de grande valia para a população ararense. “Com a chegada do Centro de Inclusão para Autistas em nossa cidade, teremos um cuidado maior com as pessoas que possuem o espectro. Nós sabemos da importância do diagnóstico precoce, da classificação do grau do autismo, se ele é leve, moderado ou grave – com cada um desses graus tendo os seus seguimentos, tratamentos e suas especificidades. O ponto-chave é que iremos aproveitar a estrutura do Ceren e seus profissionais de altíssima capacidade, para oferecer um atendimento de excelência a toda a nossa população. O próprio Ceren já atendia pessoas com autismo, porém atendendo uma demanda interna. Agora, com essa parceria da Prefeitura, iremos ampliar a todos da nossa rede municipal de saúde. Ter um Centro de Inclusão de Autistas em nossa cidade era uma solicitação antiga da população”, comentou Salomé.

A diretora do Ceren, Josiane Maria Bonatto Bragin, explicou como será a estrutura do CIA. “Nós preparamos uma estrutura específica para atender o projeto, com uma sala de integração sensorial, todo um espaço para os pacientes e os familiares que necessitarem, além de orientações presenciais para todos os assistidos. Com a chegada do Centro, nós teremos uma referência do atendimento, que vai desde o diagnóstico, passando pelo acompanhamento e chegando à reabilitação das pessoas com o espectro autista”, explicou a diretora.

O Ceren fica na Rua das Palmas, s/nº, Jd. Nova Olinda. O horário de atendimento das 7h às 16h30, de segunda a sexta-feira. Mais informações pelo telefone 3541-0349.