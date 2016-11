Preços dos combustíveis têm queda nos postos de Araras

Preço médio do litro da gasolina e do etanol teve queda nos postos de combustíveis de Araras depois da alta registrada na primeira semana...

Preço médio do litro da gasolina e do etanol teve queda nos postos de combustíveis de Araras depois da alta registrada na primeira semana de novembro, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo). A queda ocorre após a segunda redução dos preços nas refinarias anunciada pela Petrobras no dia 8 de novembro.

Semanalmente, a ANP divulga os dados conforme análise de preços cobrados nos postos da cidade. Na última pesquisa a coleta de preços foi realizada em 14 postos e o menor valor encontrado foi de R$ 3,399 e o maior R$ 3,699. A tabela completa pode ser acessada pelo site www.anp.gov.br.

Tribuna analisou os valores divulgados nas quatro últimas semanas e, no caso da gasolina, o combustível saiu de um período de três semanas consecutivas de alta para uma queda na semana passada. O consumidor ararense pagava média de R$ 3,560 do litro no período de 23 a 29 de outubro e passou a pagar R$ 3,597 no período seguinte – de 30 de outubro a 5 de novembro.

Nova alta foi registrada de 6 a 12 de novembro e o preço passou de R$ 3,597 para R$ 3,642. O valor inseriu Araras na liderança do mais alto preço da gasolina cobrado na comparação com sete cidades da região e provocou polêmica entre os consumidores, pois a Petrobras tinha anunciado redução nas refinarias em outubro, mas o valor não foi repassado para os consumidores.

Porém, situação semelhante foi verificada em quase todas as cidades brasileiras e o sindicato dos postos de combustíveis divulgou na época que o custo se manteve alto por conta do etanol, que foi reajustado no mesmo período devido ao fim da safra da cana de açúcar.

Em contrapartida, de 13 a 19 de novembro – último levantamento anunciado pela ANP – foi constatado redução do preço da gasolina nos postos de Araras. A queda média chega a quase R$ 0,07 pelo litro. Com isso, na comparação com as mesmas cidades pesquisadas anteriormente pela Tribuna, o preço médio da gasolina ararense é o terceiro menor.

A queda acontece depois do segundo anúncio da redução dos valores nas refinarias anunciada pela Petrobras – cerca de 3% para a gasolina e 10% para o diesel – no dia 8 de novembro. Com os números da ANP, é possível constatar que o preço do litro da gasolina em Araras caiu do primeiro para o terceiro maior valor na comparação com as sete cidades pesquisadas.

Os maiores preços foram verificados em Pirassununga, onde o preço permaneceu estável no período, e Rio Claro onde o preço médio também caiu de R$ 3,591 para R$ 3,585.

Etanol também registra queda no mesmo período

Nos quatro últimos levantamentos divulgados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) também é possível verificar queda do preço do litro do etanol em Araras depois de três altas sucessivas – situação semelhante verificada com a gasolina.

Com a queda, Araras saiu da primeira posição dentre as sete cidades pesquisadas e caiu para o terceiro lugar, conforme os dados da ANP. No período de 23 a 29 de outubro o preço médio do litro do etanol era vendido por R$ 2,663 e foi reajustado para R$ 2,786 no período seguinte – de 30 de outubro a 5 de novembro.

Nova alta foi registrada no período seguinte – de 6 a 12 de novembro – e o valor médio cobrado foi para R$ 2,852. Já no último levantamento a ANP registrou queda média de R$ 0,14 no litro, que passou de R$ 2,852 para R$ 2,706.

O menor valor do litro encontrado pela agência no período era de R$ 2,559 e o maior R$ 2,899.

Na comparação regional, os maiores preços por litro são encontrados em Pirassununga (R$ 2,762) – que também manteve preço estável – e Rio Claro (R$ 2,722), com registro de queda. Pela apuração da Tribuna, das oito cidades – mais Araras – o preço caiu também em Limeira, Piracicaba, Rio Claro e Porto Ferreira.