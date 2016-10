Preço do etanol sobe e gasolina volta a compensar

Balanço da ANP (Agência Nacional do Petróleo) aponta que abastecer o veículo com gasolina pode compensar no bolso do consumidor em alguns postos de...

Balanço da ANP (Agência Nacional do Petróleo) aponta que abastecer o veículo com gasolina pode compensar no bolso do consumidor em alguns postos de combustíveis de Araras. A situação pode ficar ainda mais vantajosa, pois a Petrobras anunciou ontem (14) redução da gasolina em 3,2%.

No levantamento divulgado semanalmente pela ANP e que tem como base pesquisas de preços realizadas em postos da cidade, no período de 2 a 8 de outubro o preço médio da gasolina foi de R$ 3,55 e do etanol de R$ 2,54. Mesmo levantamento aponta queda do preço do litro da gasolina na cidade, pois há quatro semanas ele era encontrado em média por R$ 3,59.

Em contrapartida, o litro do etanol ficou mais caro no período e passou de R$ 2,54 – média – para R$ 2,59 nas últimas quatro semanas. Se o consumidor que tem veículo com motor flex (gasolina e etanol) levar em consideração a variação na comparação entre os dois combustíveis, é possível afirmar que em alguns postos da cidade já compensa abastecer o veículo com gasolina, pois a variação chega a 70%.

Nas três principais cidades da região a situação não é diferente. Em Limeira, o preço médio do litro da gasolina registrado pela ANP na primeira semana de outubro ficou em R$ 3,43, em Leme em R$ 3,46 e Rio Claro R$ 3,57 – a cidade tem a gasolina mais cara da região. Já no caso do etanol, o litro médio em Limeira é de R$ 2,42, Leme R$ 2,39 e Rio Claro R$ 2,50. Novamente, o preço mais alto da região.

Petrobras anuncia primeira redução do litro da gasolina e do diesel em sete anos

Na manhã de ontem (14), a Petrobras anunciou que vai reduzir o preço da gasolina em 3,2% a partir de hoje (15) – a primeira adotada em sete anos. Segundo a estatal, “a implantação é a nova política de preços de gasolina e diesel comercializados em suas refinarias”.

O Grupo Executivo de Mercado e Preços, em sua primeira reunião, decidiu reduzir o preço do diesel em 2,7% (média Brasil) e da gasolina em 3,2% (média Brasil) na refinaria. Esses preços entraram em vigor a partir da meia noite de hoje.

O impacto dessas reduções no bolso do consumidor dependerá das estratégias de cada posto. Mas, segundo estimativas da Petrobras, se o repasse da queda no preço na refinaria for feito integralmente para o preço ao consumidor, as reduções serão de 1,4% na gasolina e 1,8% no diesel.

Durante coletiva de imprensa realizada no Rio de Janeiro/RJ, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse que a meta da empresa é perseguir a paridade com os preços no mercado internacional e cria um comitê para avaliar as flutuações.

“Essa política é baseada na paridade internacional de preços, no qual adicionamos uma margem. Vamos ter um Comitê que vai avaliar uma vez por mês os preços. E esse comitê vai avaliar e tomar as decisões para saber se é preciso reduzir ou elevar os preços. Estamos fazendo esse primeiro movimento de redução”, disse.

Segundo comunicado da estatal, a política de preços sofrerá revisões uma vez por mês, pelo menos. “É importante ressaltar que, como o valor desses combustíveis acompanhará a tendência do mercado internacional, poderá haver manutenção, redução ou aumento nos preços praticados nas refinarias”, informou a Petrobras ao mercado. (Redação)

Preço dos combustíveis

Período: 2 a 8 de outubro

Cidade Gasolina Etanol

Rio Claro R$ 3,57 R$ 2,50

Araras R$ 3,55 R$ 2,54

Leme R$ 3,46 R$ 2,39

Limeira R$ 3,43 R$ 2,42

Fonte: Agência Nacional do Petróleo