Preço do diesel em Araras caiu 24 centavos em média; promessa era queda de 46 centavos

Apesar da forte pressão feita pela greve dos caminhoneiros e do forte apoio da população à demanda de quem leva cargas pelo Brasil,...

Compartilhe em suas redes sociais!

Apesar da forte pressão feita pela greve dos caminhoneiros e do forte apoio da população à demanda de quem leva cargas pelo Brasil, a promessa do governo federal em baixar em 46 centavos o preço do diesel parece não ter sido cumprida em alguns dos postos de Araras. Em alguns estabelecimentos verificados pela Tribuna, a queda até foi vista dentro dos 46 centavos prometidos, mas noutros o desconto muitas vezes é quase 20 centavos a menos que o prometido.

Na semana da greve dos caminhoneiros os postos visitados pela Tribuna variavam o valor do diesel de R$ 3,52 a R$ 3,60. Já na semana seguinte, o valor em alguns postos chegou até perto do desconto prometido – num deles o valor do desconto chegou nos 40 centavos. Ainda assim não foi aplicado o desconto de 46 centavos conforme o esperado.

Dados apresentados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) ajudam a evidenciar que o desconto, em média, foi mesmo menor que o acordado. O valor nos dias anteriores à greve girava, em média, na casa dos R$ 3,60 pelo litro do diesel. Após a greve a média de valores passou a ser de R$ 3,35, um decréscimo de cerca de 25 centavos apenas. De fato, contudo, os valores praticados entre postos de combustíveis passaram a ser significativamente diferentes. Isso porque enquanto alguns mantiveram o custo do litro em R$ 3,699, houve estabelecimento onde o custo passou a ser de R$ 3,199 – uma diferença de 50 centavos de um posto a outro.

No caso do diesel S10 (que tem 8% de biodiesel) a situação é similar em relação aos preços. Em média o valor nos dias anteriores à greve girava na casa dos R$ 3,70 pelo litro do diesel S10. Após a greve a média de valores passou a ser de R$ 3,40, um decréscimo de cerca de 30 centavos apenas. O fenômeno da diferença mais alta entre valores praticados em postos distintos também foi verificado neste caso – ou seja, os valores praticados entre postos de combustíveis de Araras passaram a ser significativamente diferentes. Isso porque enquanto alguns mantiveram o custo do litro em R$ 3,799, houve estabelecimento onde o custo passou a ser de R$ 3,299 – uma diferença de 50 centavos de um posto a outro.

Valores de venda do diesel em Araras

Período Postos pesquisados Preço Médio Preço Mínimo Preço Máximo 13/05 a 19/05 14 R$ 3,489 R$ 3,457 R$ 3,569 20/05 a 26/05 10 R$ 3,595 R$ 3,539 R$ 3,699 27/05 a 02/06 3 R$ 3,623 R$ 3,499 R$ 3,699 03/06 a 09/06 12 R$ 3,356 R$ 3,199 R$ 3,699

Valores de venda do diesel S10 em Araras

Período Postos pesquisados Preço Médio Preço Mínimo Preço Máximo 13/05 a 19/05 10 3,59 3,559 3,669 20/05 a 26/05 10 3,709 3,559 3,799 27/05 a 02/06 6 3,744 3,599 3,799 03/06 a 09/06 10 3,408 3,299 3,799