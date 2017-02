Preço da gasolina sobe há quatro semanas, segundo ANP

Há quatro semanas o preço do litro da gasolina é reajustado em Araras, segundo levantamento divulgado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo). A pesquisa...

Há quatro semanas o preço do litro da gasolina é reajustado em Araras, segundo levantamento divulgado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo). A pesquisa inclui período de 1 a 28 de janeiro e o balanço da semana seguinte ainda não foi divulgado. Porém, Tribuna apurou que o preço caiu para média de R$ 3,61 durante a semana em alguns postos.

A queda já pode ser reflexo da redução do litro da gasolina e do diesel nas distribuidoras e que foi anunciada pela Petrobras no último dia 26 de janeiro. A confirmação se os preços cairão ainda mais, ou não, será possível apenas depois da divulgação da próxima pesquisa da ANP.

Tribuna realizou o levantamento conforme a tabela de preços das quatro últimas semanas que foram divulgadas pela agência – de 1 a 28 de janeiro. Porém, a reportagem ressalta que a pesquisa inclui somente o preço da gasolina – que continua mais vantajosa se comparada ao etanol.

Na mesma pesquisa, a reportagem incluiu, para efeito de comparação, preços verificados pela ANP nas cidades vizinhas de Leme, Limeira e Rio Claro. Assim como nas pesquisas anteriores, Leme segue com o menor preço dentre as quatro e Rio Claro com o maior.

De acordo com a ANP, na primeira semana de janeiro o consumidor ararense desembolsava média de R$ 3,468 pelo litro da gasolina. No mesmo período, o maior valor encontrado pela agência foi de R$ 3,599. A diferença média de preço analisada na cidade variava até R$ 0,343 de um posto para o outro.

O valor voltou a ser reajustado na segunda semana deste ano (8 a 14 de janeiro) e o preço médio passou de R$ 3,468 para R$ 3,650. A variação de preços entre os postos foi maior, média de R$ 0,502 e a diferença apenas subiu nas semanas seguintes.

A partir de 15 de janeiro o preço do litro foi para R$ 3,659 e a variação de preço entre os postos chegava a R$ 0,518. A última pesquisa da agência mostra que o preço ficou em R$ 3,668 até o dia 28 de janeiro e a variação entre os preços foi a maior em quatro semanas: média de R$ 3,524.

Preço ararense é o terceiro maior da região

Na comparação com as cidades vizinhas o preço do litro da gasolina cobrado em Araras é o terceiro maior da região, segundo dados da ANP. A informação pode ser positiva para o consumidor, pois a cidade já figurou na liderança da lista.

Assim como nas pesquisas anteriores, a vizinha Leme continua com o menor preço da região. Em tempo: a ANP não realiza pesquisa nos postos de Conchal, sendo impossível comparar os preços na cidade.

Dentre as quatro cidades, Leme e Limeira registraram alta do preço nas três primeiras semanas de janeiro, mas queda a partir da quarta semana. No caso de Leme, na primeira semana de janeiro o litro da gasolina era vendido a R$ 3,574 e subiu para R$ 3,577 e se manteve na terceira semana de janeiro.

Porém, a partir da quarta semana os postos reduziram os preços e o valor caiu de R$ 3,577 para R$ 3,575. Na apuração feita durante a semana pela Tribuna, o valor médio cobrado pelos postos da cidade vizinha varia entre R$ 3,48 e R$ 3,52. Se em Araras a diferença de preços pesquisada entre os postos ultrapassa os R$ 0,524, em Leme a variação é um pouco menor: R$ 0,417.

O segundo menor preço é encontrado em Limeira e, como citado, também registrou queda no valor na última semana de janeiro. Os preços estavam em R$ 3,581 na primeira semana, passaram para R$ 3,599 e R$ 3,627 e caíram para R$ 3,603 a partir de 22 de janeiro.

Rio Claro segue com o preço da gasolina mais caro da região e o valor era de R$ 3,641 na primeira semana, R$ 3,648 na segunda, R$ 3,726 na terceira e R$ 3,732 a partir de 22 de janeiro.

Petrobras anuncia corte dos preços

No último dia 26 de janeiro a Petrobras anunciou redução do preço da gasolina e do diesel nas refinarias. De acordo com o comunicado da estatal, o litro da gasolina está 1,4% menor e o do diesel 5,1% menor. Por enquanto, os consumidores não sentirão os novos valores nos bolsos.

A nota da estatal informa que a decisão para redução se deve ao efeito da valorização do real no mercado financeiro e ajustes na competitividade da Petrobras. A redução também acontece “pela redução dos preços dos derivados nos mercados internacionais, especialmente do diesel, que registrou uma elevação de estoques em função de um inverno menos rigoroso que o inicialmente previsto no hemisfério norte”, informa.

Segundo a estatal, se repassado para o consumidor o valor do combustível pode cair 0,4% – média de R$ 0,02 por litro. O valor do diesel pode ser reduzido em até R$ 0,08. A estatal lembra que os postos de combustível têm liberdade de preço e que “as revisões feitas pela Petrobras nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor”. “Isso dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis, especialmente distribuidoras e postos revendedores”, afirma o comunicado.

Variação do preço do litro da gasolina em Araras

Período Preço médio

1 a 7 de janeiro R$ 3,468

8 a 14 de janeiro R$ 3,650

15 a 21 de janeiro R$ 3,659

22 a 28 de janeiro R$ 3,668

Fonte: ANP (Agência Nacional do Petróleo)

Preço do litro da gasolina na região

Período: 22 a 28 de janeiro

Cidade Preço médio

Leme R$ 3,575

Limeira R$ 3,603

Rio Claro R$ 3,732

Fonte: ANP (Agência Nacional do Petróleo)