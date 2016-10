Preço da cesta básica tem alta de 7,7% em Araras

O preço da cesta básica em Araras registrou alta de 7,7% entre os meses de julho e agosto e foi vendida a R$ 401,18...

O preço da cesta básica em Araras registrou alta de 7,7% entre os meses de julho e agosto e foi vendida a R$ 401,18 no oitavo mês do ano. Carne, banana e o pão francês contribuíram para a alta, conforme pesquisa realizada pelo Cepe (Centro de Pesquisas Econômicas) da FHO-Uniararas (Fundação Hermínio Ometto).

A alta ocorre depois de queda de 5,8% verificada no período anterior – de junho a julho deste ano – e, na ocasião, a cesta foi vendida com preço médio de R$ 372,54. Se comparado com valor atual, o consumidor ararense precisa desembolsar R$ 28,64 a mais para comprar os mesmos 13 itens que são pesquisados e que incluem arroz, açúcar, banana, pó de café e outros.

Segundo a instituição, o preço da cesta básica ararense no período de 16 de julho a 16 de agosto foi o segundo maior da região e perdeu somente para a vizinha Leme, que teve a cesta mais alta registrada no período e com preço médio de R$ 401,66.

Das oitos cidades da região que estão inclusas no levantamento, três registraram aumento do preço da cesta sendo, além de Araras, também Mogi Guaçu (2,6%) e Conchal (0,1%). Mesmo com a cesta mais cara dentre todas as cidades da região, a de Leme teve queda de –3,6% no período, enquanto a de Araras acumulou alta de 7,7% – conforme citado no início da reportagem.

As cidades que registraram queda do valor do preço médio foram Rio Claro (-13,2%), Cordeirópolis (-12,3), Porto Ferreira (-8,2%) e Santa Gertrudes (-6,6%). A pesquisa feita pela Uniararas usa metodologia do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), que contabilizou, no mesmo período, pequena queda de –0,03% na cesta básica da cidade de São Paulo, por exemplo.

Batata registrou queda maior do preço no período

Segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), a queda dos preços da batata reflete a maior oferta do tubérculo devido à colheita da safra de inverno, o que acarretou a diminuição dos preços para consumidor.

O óleo de soja também apresentou queda devido ao preço baixo de comercialização da soja, além de maior oferta de óleo e farelo de soja vindos da Argentina, o que aumentou a oferta do produto para o setor varejista. O preço do feijão carioquinha diminuiu devido ao início da colheita da safra irrigada, o que aumentou a oferta do grão.

O grande vilão do período foi a banana, que teve alta de mais de 50% se comparado com mesmo período do mês anterior. De acordo com a Cepe, “os preços da banana nanica atingiram os maiores valores desde março de 2014, devido à queda na produtividade, cujo volume dos meses de junho a agosto é 78% menor que o mesmo período do ano anterior. As geadas e quedas das temperaturas em junho e julho irão manter a produtividade abaixo da esperada nos próximos meses”, explica.

Já sobre a elevação dos preços do arroz, por sua vez, reflete o período de entressafra, o que reduz a disponibilidade do grão.

Preços médios dos alimentos pesquisados em Araras

Período: de 16 de julho a 16 de agosto

Produto Julho Agosto Variação % Participação na evolução da cesta Participação % na evolução da cesta

Açúcar (kg) R$ 2,86 R$ 2,83 -R$ 0,03 -1,2% -R$ 0,10 -0,4%

Arroz (kg) R$ 14,42 R$ 15,29 R$ 0,87 6,0% R$ 0,52 1,8%

Banana (un) R$ 2,81 R$ 4,23 R$ 1,42 50,5% R$ 10,63 37,1%

Batata (kg) R$ 4,68 R$ 3,64 -R$ 1,04 -22,2% -R$ 6,24 -21,8%

Café em pó (kg) R$ 7,33 R$ 9,12 R$ 1,79 24,5% R$ 2,15 7,5%

Carne (kg) R$ 19,87 R$ 21,62 R$ 1,75 8,8% R$ 10,49 36,6%

Farinha (kg) R$ 3,39 R$ 3,68 R$ 0,29 8,5% R$ 0,43 1,5%

Feijão (kg) R$ 11,66 R$ 11,01 -R$ 0,65 -5,6% -R$ 2,91 -10,2%

Leite (l) R$ 3,69 R$ 3,83 R$ 0,14 3,9% R$ 1,07 3,7%

Margarina (250g) R$ 2,78 R$ 3,22 R$ 0,43 15,5% R$ 0,65 2,3%

Óleo de soja (ml) R$ 3,21 R$ 3,22 R$ 0,01 0,2% R$ 0,01 0,0%

Pão francês (kg) R$ 8,21 R$ 9,81 R$ 1,60 19,4% R$ 9,57 33,4%

Tomate (kg) R$ 4,09 R$ 4,35 R$ 0,27 6,5% R$ 2,39 8,3%

Fonte: FHO/Uniararas

Preço da cesta básica na região

Cidade Valor Variação julho a agosto

Leme R$ 401,66 -3,6%

Araras R$ 401,18 7,7%

Mogi Guaçu R$ 392,53 2,6%

Conchal R$ 392,15 0,1%

Santa Gertrudes R$ 370,74 -6,6%

Cordeirópolis R$ 332,46 -12,3%

Rio Claro R$ 390,85 -13,2%

Porto Ferreira R$ 330,58 -8,2%

Fonte: FHO-Uniararas