Praça V vence campeão do ano passado e fica com título do futsal

Os times da Praça V e SME Projeto da Vila conquistaram na última sexta-feira (4) a edição 2016 da Copa Araras de Futsal – Dr. Ênio Vitali, organizada pela Prefeitura de Araras, por meio da Secretaria Municipal de Esporte.

Na 1ª Divisão, o Praça V venceu o então campeão Salão do Zé Mário por 3 a 2 e ficou com o título. Já na 2ª Divisão, o SME Projeto da Vila saiu vitorioso do duelo contra a AE São João “B”, pelo placar de 5 a 4.

As finais das duas divisões do campeonato foram realizadas no Ginásio Municipal de Esporte Nelson Rüegger, que contou com a presença de cerca de 400 pessoas que prestigiaram as decisões.

Para o secretário de Esporte Luiz Paulo Franco, a edição deste ano da Copa Araras de Futsal foi um verdadeiro sucesso. “Esta competição é uma das vitrines do futebol ararense. Ela ajuda a promover os times de nossos clubes e bairros. As equipes estão de parabéns. Esperamos que no próximo ano mais times se juntem à causa e que seja realizado um campeonato ainda melhor”, disse.

Copa Araras 2016

Assim como em 2015, a competição municipal contou com a participação de 44 times, divididos em duas divisões. Na 1ª Divisão participaram 12 times, divididos em dois grupos – cada grupo com seis agremiações. Os times jogaram entre si nos grupos e os quatro melhores de cada chave avançaram à fase eliminatória do campeonato.

Já na divisão de acesso, 32 equipes foram divididas em oito grupos – “modelo Copa do Mundo”, com os times jogando entre si dentro do grupo. Classificaram-se os dois times com as melhores campanhas da chave.

As quatro agremiações da divisão de acesso que chegaram as semifinais deste ano irão disputar a divisão principal em 2017: SME Projeto da Vila, AE São João “B”, Confap/Nativio e Atlético Nações.

Solidariedade

Além das disputas em si, os times participantes levantaram fundos para o tratamento de Yasmin dos Santos Moraes, que é portadora da Síndrome de Hurler ou Mucopolissacaridose tipo 1.

A síndrome provoca o desenvolvimento de deformidades ósseas, alteração da córnea, problemas cardíacos, alteração dos ossos da face, baixa estatura e comprometimento intelectual.

“Ao todo, foram arrecadados pelo pessoal do futsal a quantia de R$ 1.300 para o tratamento da Yasmin, que é bem caro. As equipes estão de parabéns pela ação. Todos nós ficamos muito felizes com essa iniciativa em prol da saúde da menina”, disse Antonio Carlos Oliveira (Toninho), da Secretaria de Esporte.

Essa não é primeira vez que Yasmin recebe auxílio de competições de futebol realizadas no município. Arrecadações em “levantes” aconteceram em duas ocasiões: no Campeonato de Futebol Veterano – Marco Antônio Rodrigues, os participantes do campeonato organizado pela Prefeitura de Araras doaram 14 cestas básicas para a família da menina. E também, na 2ª Copa Leste de Futebol, ambas realizadas no mês de agosto.

Premiações

1ª Divisão

Artilheiro: Lucas Braga – Salão do Zé Mário – 19 gols

Defesa menos vazada: Barcelona Zona Leste – 9 gols sofridos

Atleta revelação: Marcelo Lima – Falcões

Melhor jogador: Ricardo da Silva – Praça V

Troféu Disciplina: Nid X-Treme – 1 cartão amarelo

2ª Divisão

Artilheiro: David Willian Romano – SME Projeto da Vila – 18 gols

Defesa menos vazada: Atlético Nacional – 19 gols sofridos

Atleta revelação: Willian Marcio Cosmo – SME Projeto da Vila

Melhor jogador: David Willian Romano – SME Projeto da Vila

Troféu Disciplina: Clube NG – 2 cartões amarelos