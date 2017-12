Praça Barão tem apresentações natalinas na quinta, sexta e sábado

A Secretaria Municipal de Ação Cultural e Cidadania de Araras agendou várias apresentações natalinas gratuitas na Praça Barão de Araras. Começou na semana passada...

A Secretaria Municipal de Ação Cultural e Cidadania de Araras agendou várias apresentações natalinas gratuitas na Praça Barão de Araras. Começou na semana passada e segue nesta semana, até sábado.

Na quinta-feira (21), quem sobe ao palco é a Orchestra Pé de Moleque; na sexta-feira (22) é a vez do Grupo Musical Pahaliah; e no sábado (23), a apresentação será dos alunos do curso de Canto e Coral da Escola Municipal de Artes e Ofícios.

A programação começou quinta-feira passada (14), com apresentação do Coral da Obra Social Madalena de Canossa. E no no domingo (17) as apresentações continuam com a Orquestra de Sopros Cooperativa Maestro Francisco Paulo Russo.

Programação de Natal na Praça Barão

Quinta-feira (21): Orchestra Pé de Moleque

Sexta-feira (22): Grupo Musical Pahaliah

Sábado (23): Canto e Coral da Escola Municipal de Artes e Ofícios