Pq. das Árvores, Aeroporto e Loreto recebem coberturas em pontos de ônibus

O TCA (Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras) iniciou na última sexta-feira (22) a cobertura de pontos de ônibus pela cidade.

Os três primeiros locais a receberem as instalações foram o Jardim Aeroporto (Residencial Milton Severino), na Avenida Loreto (próximo a EE Carlota Fernandes de Souza Rodini) e no Parque das Árvores (próximo a EE Maria Rosa Nucci Pacífico Homem).

“A intenção destas instalações é proteger os nossos usuários da chuva, do sol e também um lugar para sentar. Ao todo, 18 pontos de ônibus serão cobertos no município, nos próximos três meses”, comentou o presidente do TCA, Élcio Rodrigues Júnior. Atualmente, 22 mil pessoas utilizam o transporte público diariamente.