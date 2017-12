Poupatempo vai funcionar normalmente até sábado

O Poupatempo divulgou os dias e horários neste fim de ano. De acordo com o Programa Estadual, durante a semana do Natal, os serviços...

O Poupatempo divulgou os dias e horários neste fim de ano. De acordo com o Programa Estadual, durante a semana do Natal, os serviços prestados estarão disponíveis no dia 23 (sábado), com retorno na terça-feira (26), a partir das 12h; funcionamento normal até a quinta-feira (28).

Da sexta-feira (29) até o dia 1º de janeiro de 2018 (segunda-feira) não haverá expediente. O retorno das atividades será na terça-feira (2 de janeiro), às 12h. Em Araras, o posto do Poupatempo fica na Rua da Consolação, 79, no Jardim Belvedere. Mais informações no telefone 0800 772 3633.

Funcionamento do Poupatempo no fim de ano

Semana do Natal

23 de dezembro (sábado) – ABERTO

25 de dezembro (segunda-feira) – FECHADO

26 de dezembro (terça-feira) – ABERTO – A PARTIR DAS 12H

Semana do Ano Novo

29 de dezembro (sexta-feira) – FECHADO

30 de dezembro (sábado) – FECHADO

1º de janeiro de 2018 (segunda-feira) – FECHADO

2 de janeiro de 2018 (terça-feira) – ABERTO – A PARTIR DAS 12H