Poupatempo Araras já realizou mais de 1 milhão de atendimentos em 4 anos

A unidade do programa Poupatempo Araras completa hoje, quarta-feira, dia 28 de março, quatro anos de atendimentos prestados aos cidadãos da cidade e também da região.

Inaugurado em 28 de março de 2014, o posto, durante seu período de funcionamento, já realizou mais de 1.071.971 mil atendimentos, sendo mais de 336 mil atendimentos somente no ano passado.

De acordo com dados coletados no site do Poupatempo na internet, o www.poupatempo.sp.gov.br, a agência do programa de Araras realiza diariamente 1.250 mil solicitações. O mês que o posto recebeu o maior número de serviços foi janeiro, contabilizando 33.274 atendimentos.

“Pelos indicadores extremamente positivos, percebermos que o Poupatempo de Araras está cumprindo com o seu objetivo, facilitando a vida do cidadão com a oferta de serviços de excelência. A unidade de Araras é modelo, sobretudo pelo bom atendimento de sua equipe” comenta a vereadora Anete Casagrande (PSDB), uma das entusiastas do projeto – e que pressionou o governo estadual a trazer o programa a Araras.

Agência de Araras têm 100% de aprovação pelos usuários

A unidade do programa Poupatempo de Araras recebeu 100% de aprovação dos usuários que utilizaram e utilizam a agência desde 2014. A pesquisa, realizada pela empresa de inteligência de mercado Praxian, foi realizada em todas as unidades, em 2016.

Em todo o Estado, o Poupatempo foi aprovado por 99% dos seus usuários, número histórico desde o início do programa.

Serviço

O Poupatempo Araras fica na Rua da Consolação, nº 79 – Jardim Belvedere, e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Com informações do Gabinete da vereadora Anete Monteiro dos Santos Casagrande (PSDB) e do www.poupatempo.sp.gov.br.