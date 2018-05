Poucos postos recebem combustível; Prefeitura obtém gás para merenda e produtos para tratar água

Timidamente alguns postos de combustível de Araras receberam caminhões de combustível. No geral a situação ainda preocupa, já que boa parte das bombas em...

Timidamente alguns postos de combustível de Araras receberam caminhões de combustível. No geral a situação ainda preocupa, já que boa parte das bombas em Araras seguem completamente vazias. Mesmo assim estabelecimentos da cidade receberam nas últimas horas etanol – até o momento não há relato de postos com gasolina.

Já em relação a produtos essenciais para a Prefeitura as notícias divulgadas pelo prefeito Carlos Jacovetti são positivas. A primeira é em relação a um carregamento de gás de cozinha comprado para abastecer escolas da cidade. O gás, utilizado para preparo das merendas escolares, foi comprado no início da semana, mas ficou travado em bloqueios. Com apoio da Polícia Militar de Araras, a Prefeitura espera agora conseguir trazer o caminhão a Araras.

A estratégia para a merenda é similar para trazer a Araras produtos químicos essenciais no tratamento da água. O Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) precisa de alguns produtos específicos para garantir a qualidade e o efetivo tratamento da água que chega à torneira dos ararenses. Alguns desses produtos, contudo, estão com estoque baixo. Por isso a Prefeitura pediu apoio à Polícia Militar para ajudar na vinda de caminhões com insumos ao Saema, para garantir o abastecimento de água na cidade. O Saema chegou a informar, em nota, que tem quantidade de insumos suficientes, mas o temor é de que os produtos não cheguem ainda na semana que vem – o que poderia ocasionar problemas.

Numa terceira linha a Prefeitura tenta agora viabilizar a compra de óleo diesel para garantir o transporte público. O TCA tem estoque suficiente para garantir o transporte escolar até a quarta-feira e estima que até o mesmo dia deve garantir o transporte de passageiros. Mas com o que há hoje em estoque, a partir de quinta-feira não haveria condições de colocar os ônibus nas ruas.