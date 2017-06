Postos serão obrigados informar combustível vantajoso

Um projeto de lei do vereador Jackson de Jesus (Pros) pode obrigar que os postos informem qual combustível mais vantajoso para o consumidor, conforme...

Um projeto de lei do vereador Jackson de Jesus (Pros) pode obrigar que os postos informem qual combustível mais vantajoso para o consumidor, conforme o preço. O projeto foi aprovado por unanimidade na última segunda-feira (12) pela Câmara Municipal, mas depende da sanção do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) para virar lei.

No geral, o projeto visa obrigar a afixação nos postos revendedores de combustíveis cartaz com informação sobre percentual da diferença entre preços das gasolina e do etanol. O cartaz tem que ficar em local visível para o consumidor e Jackson defende que a informação é relevante, principalmente com a popularização dos motores bicombustíveis.

“Saber qual diferença percentual entre os preços é importante e, segundo especialistas, o abastecimento com etanol somente é economicamente vantajoso quando o preço não exceder 70% do preço da gasolina”, consta na justificativa do projeto de lei.

Jackson disse para Tribuna que o CDC (Código de Defesa do Consumidor) já prevê que a informação seja clara para o consumidor, conforme consta no Artigo 6º, inciso 3. “A lei que está no código é mais abrangente e não cita a afixação de cartazes nos postos. Porém, o CDC deixa lacuna para que cada município crie lei específica como a aprovada pela Câmara”, explica.

O artigo citado pelo vereador fala dos direitos básicos do consumidor como a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Tal medida é aplicada em outras ocasiões do setor de serviços, como a que obriga lojas a exporem preços de produtos expostos em vitrines. “Aqui em Araras a lei poderá obrigar o proprietário do posto de combustível a deixar valores nas fachadas o que não é feito atualmente em diversos estabelecimentos”, disse Jackson.

De fato, mesmo com obrigatoriedade prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, muitos postos ararenses não deixam os preços visíveis para os motoristas. “A meta é incentivar o consumidor a denunciar que está fora da lei”, enfatiza Jackson.

O vereador cita ainda que o projeto de lei aprovado está em consonância com uma lei estadual (número 16.756/2010) “que firma garantias e direitos dos consumidores, proporcionando a liberdade de escolha entre produtos e resguardando o direito a informações daqueles colocados à disposição no mercado de consumo de combustíveis”.

Caso sancionada pelo prefeito Pedrinho, o proprietário do estabelecimento terá que colocar cartaz ou letreiro com letras e números em tamanho visível nas bombas o cartaz com a informação: “Senhor (a) consumidor (a), o percentual do preço do etanol (álcool) em relação ao preço da gasolina é de … %. em sendo o valor do percentual maior que 70%, torna-se mais econômico o abastecimento com gasolina”.

Fiscalização e multa definidas em decreto

Quanto a fiscalização e aplicação de multas, Jackson informa que será de competência dos fiscais do Procon e também da Prefeitura. Porém, no segundo caso, existe a necessidade da publicação de um decreto pelo Executivo. “Será o decreto que vai determinar a competência da fiscalização, punição e valor da multa”, ressalta.

Conforme consta no Artigo 5º do projeto de lei, “o poder executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 dias a contar da sua publicação a fim de garantir sua execução, principalmente no que tange às sanções administrativas estabelecida pelo município”.