Postos em Araras estariam cobrando preços abusivos; álcool chegou perto de R$ 4

Diversos consumidores relataram que nesta tarde diversos postos de combustível de Araras começaram a aumentar os preços. A medida é considerada abusiva pelo Procon de Araras, que promete receber as denúncias que podem render pesadas multas aos estabelecimentos que praticam a medida considerada abusiva – e que tem causado indignação nos consumidores.

Um dos consumidores confirmou que um dos postos cobrou R$ 3,90 por litro de etanol – o preço normal, nas últimas semanas, tem variado de R$ 2,69 a R$ 2,89 em Araras.

Em outro estabelecimento de Araras consumidores se depararam com gasolina sendo vendida pela manhã a R$ 4,25, mas já durante a tarde de quinta-feira o litro da gasolina foi reajustado a R$ 4,60.

O diretor do Procon de Araras, Alex Buragas, confirmou à Tribuna que o Procon local recebeu as denúncias que também chegaram à Redação da Tribuna. Além de encaminhar o caso ao Procon São Paulo, o Procon Araras deve tentar acordo com os postos acusados de praticarem o aumento abusivo para que devolvam o valor cobrado “a mais”. Concomitantemente a Fundação Procon de São Paulo vai decidir se aplica multa aos postos de Araras que praticaram os aumentos abusivos.

Alex Buragas confirmou que é preciso se comprovar que o aumento foi desproporcional, repentino e sem justificativa. Para ele, se isso ficar claro, o consumidor deve procurar o Procon com notas fiscais, fotos e outros documentos. “Isso é abusivo, e isso se encaixa como abusivo”, indicou Buragas, que orientou os consumidores a levarem ao Procon a nota fiscal para que o órgão peça a devolução do dinheiro ao posto. Os órgãos de fiscalização estaduais devem decidir se aplicam multas.