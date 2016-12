Todos os anos o dicionário Oxford, um dos mais respeitados da língua inglesa, aponta uma palavra considerada como o verbete do ano. Isso pode...

Este ano a palavra escolhida foi Post-truth – em tradução literal, pós-verdade. Concorreram como finalistas as palavras Adulting (Prática de se comportar como adulto responsável, especialmente para executar tarefas mundanas, mas necessárias), Alt-right (usada para descrever um grupo nos EUA que se autodenomina ‘direita alternativa’, que apoiou Donald Trump e é acusado de racismo e antissemitismo), Brexiteer (que foi a favor ou fez campanha pela saída do Reino Unido da União Européia), Chatbot (programa de computador projetado para simular conversas com usuários humanos, especialmente através da internet), Coulrofobia (medo extremo de palhaços), dentre outras.

As palavras citadas, aliás, demonstram principalmente o padrão comportamental nos países do norte do globo terrestre, e ainda ajudam a evidenciar atitudes que refletem também no nosso dia-a-dia.

Mas não por acaso, a palavra pós-verdade parece se encaixar cada dia mais em nosso contexto. Segundo o dicionário Oxford, a palavra pós-verdade pode ser definida como um adjetivo “relativo a ou que denota circunstâncias nas quais fatos objetivos são menos influentes na formação da opinião pública do que apelos à emoção e à crença pessoal”.

Resumindo o termo, grosso modo, vale mais ganhar a discussão do que dizer a verdade de fato. O termo pós-verdade se refere à disseminação de notícias falsas nas mídias sociais e de mentiras. Mentiras essas propagadas por candidatos ou figuras-chave de campanhas, na Europa e nos Estados Unidos.

Uma matéria de capa da respeitada revista britânica The Economist citou como exemplo de “política pós-verdade” a informação disseminada na campanha pela saída da Grã-Bretanha da União Européia, de que a permanência no bloco europeu “custava 350 milhões de libras por semana aos cofres públicos” e que este dinheiro seria destinado ao serviço público de saúde assim que a Grã-Bretanha saísse do bloco europeu. Depois ficou claro que a afirmação era falsa. Mas foi tão propagada que ganhou contornos de realidade.

A mesma revista apontou que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, seria “o expoente máximo da política pós-verdade”. Isso porque ele citou várias falácias, como por exemplo, que a certidão de nascimento de Barack Obama seria falsa. Com o tempo Trump não tocou mais no assunto. Mas o que se sabe é que suas afirmações, mesmo que muitas vezes irreais, lhe renderam um cenário vitorioso.

De fato no Brasil o termo se encaixa perfeitamente a alguns expoentes da classe política, e a chamada pós-verdade, uma espécie de eufemismo para o velho ditado “uma mentira dita mil vezes se torna uma verdade”, pode ser mais do que uma mera curiosidade. Fatos irreais são tão disseminados pelas redes sociais que até os grandes veículos de imprensa têm “surfado” na onda da pós-verdade.

A tendência é que a “pós-verdade” continue encontrando sua sustentação “graças à ascensão das mídias sociais como fonte de notícias”. O problema é que a origem da pós-verdade é, de fato, uma mentira. Vale mesmo ganhar a discussão, independentemente da verdade?