Portão da Nestlé cai em cima de pedestre durante ventania

Uma mulher ficou ferida depois que o portão que fica na entrada da multinacional Nestlé, localizada na Rua Henrique Dias, Parque Industrial, zona sul, caiu em cima do seu corpo. A vítima foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros e atendida no Hospital São Luiz.

Tribuna apurou que o caso não foi registrado em boletim de ocorrência na Delegacia do Município e a reportagem não conseguiu contato com nenhum familiar até o fechamento desta edição.

Fotos do acidente que feriu a pedestre foram postadas na rede social Facebook e familiares da vítima relataram o caso em seus perfis. O portão teria caído em cima da pedestre durante forte vento registrado antes da chuva que caiu no fim do último domingo (15) sobre a cidade. A vítima recebeu primeiros socorros ainda no local e foi encaminhada para o Pronto Socorro, onde passaria por uma cirurgia devido a um ferimento no fêmur.

Em nota, Nestlé disse que presta assistência para família

O caso foi confirmado pela multinacional Nestlé, que encaminhou nota – via assessoria de comunicação – para Tribuna. Nela, a Nestlé disse que “lamenta profundamente o ocorrido e informa que está prestando toda a assistência necessária para a transeunte envolvida na ocorrência registrada no dia 15, em função da forte ventania que atingiu a região nessa data”, explica nota.

O mesmo documento cita que “que junto da equipe de Segurança e da Administração Patrimonial está trabalhando rigorosamente na investigação das causas que levaram ao incidente e reforça que todas as suas unidades são monitoradas pelo Sistema Nestlé de Gestão de Segurança e Saúde, cujo objetivo é assegurar um local seguro e saudável não só para seus colaboradores, mas também para toda a comunidade”, finaliza nota.