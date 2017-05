Por R$ 300 mil, Prefeitura pretende recapear principal via de acesso à zona leste

Estimando gasto de R$ 300 mil, a Prefeitura de Araras decidiu recapear parte da principal via de acesso à zona leste de Araras. A...

Compartilhe em suas redes sociais!

Estimando gasto de R$ 300 mil, a Prefeitura de Araras decidiu recapear parte da principal via de acesso à zona leste de Araras. A Avenida Augusta Viola da Costa, via que passa pelo Hospital Pró-Saúde e defronte o Estádio Dr. Hermínio Ometto deve receber nova camada de asfalto em poucas semanas.

Os planos para recapeamento da via não são novos. O governo anterior já havia traçado até o memorial descritivo para a obra de recapeamento da via, ainda em dezembro de 2016; contudo, com falta de dinheiro em caixa, a licitação da obra foi colocada em prática somente agora.

A previsão é que a via seja recapeada até julho. Isso porque o prazo máximo para execução das obras e serviços será de 60 dias, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço. As obras e serviços somente poderão ser iniciados mediante Ordem de Serviço expedida pela Secretaria competente da Prefeitura. O prazo para início dos trabalhos será de no máximo cinco dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Está incluso, na planilha de custos, até mesmo a limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água para os serviços de recapeamento asfáltico a ser executado na avenida, conforme indicação de projeto e planilha orçamentária. Só para essa limpeza a Prefeitura estima pagar mais de R$ 16.300.

Apesar da licitação ser em forma de tomada de preços – ou seja, uma espécie de cotação, em que a Prefeitura pode, ou não, realizar a obra de imediato, a própria administração municipal já anunciou que vai realizar a obra em breve. A contratação de empresa para a execução de recapeamento asfáltico na Avenida Augusta Viola da Costa será feita em convênio com Ministério das Cidades e com a Caixa Econômica Federal – conforme o contrato nº 1.034.648-08/2016.

A data limite para apresentação dos envelopes de habilitação e proposta será em 17 de maio, até as 14h. O local para entrega dos envelopes e a sessão pública será no Departamento de Compras, na Rua Pedro Álvares Cabral, 83, Centro.

A licitação de recapeamento da via prevê que eventuais serviços que não constem das planilhas orçamentárias fornecidas pela Prefeitura deverão ser previstos e ter seus preços diluídos nos itens constantes das mesmas, não podendo a empresa vencedora pleitear, posteriormente, aditivos financeiros de eventuais serviços ou acréscimos não previstos originalmente.

Avenida Michelin foi recapeada na semana passada

Alvo de reclamações há diversos anos devido ao desgaste no pavimento, praticamente todo o trecho da Avenida Michelin, localizada entre o Flat Lagoa Serena e a Avenida Ângelo Franzini (antiga Avenida Limeira) recebeu nova camada de asfalto na última semana.

Seguindo o cronograma de recapeamento das vias públicas da cidade, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Obras Públicas realizou o serviço. De acordo com a Pasta, os serviços de recape estão sendo realizados segundo levantamentos feitos pela atual administração, “considerando o grau de necessidade e fluxo de cada um dos locais que irão receber a intervenção”.

Segundo a Prefeitura, outras vias próximas àAvenida Michielin também serão recapeadas. Uma delas é a Avenida Ângelo Michielin (via defronte a antiga Ipar, aos fundos do Ginásio de Esporte Nelson Ruegger).