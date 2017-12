Por que a gasolina subiu 25% nas refinarias desde julho?

Economista da FHO/Uniararas explica o motivo e fala do impacto no orçamento das famílias O consumidor ararense está assustado e inconformado com os sucessivos...

Compartilhe em suas redes sociais!

Economista da FHO/Uniararas explica o motivo e fala do impacto no orçamento das famílias



O consumidor ararense está assustado e inconformado com os sucessivos reajustes da gasolina e do etanol nas bombas dos postos de combustíveis. Nos últimos 10 dias, por exemplo, o litro da gasolina atingiu histórico patamar acima de R$ 4. O etanol, que poderia ser alternativa, também não foge a regra e vendido por até R$ 2,90.

A situação gera tanta indignação que dezenas de consumidores decidiram protestar pelas ruas e, claro, nos postos. O “Olha na Bomba”, por exemplo, foi criado como grupo no WhatsApp e depois foi para o Facebook. Ele saiu das redes sociais e seus integrantes promoveram buzinaços nas últimas semanas. A próxima manifestação está marcada para 9 de dezembro, às 17h, em frente ao Ginásio de Esporte Nelson Rüegger.

As sucessivas altas tem nome e explicação: Petrobras. A estatal do petróleo nacional, uma das maiores do mundo, mudou sua política de preços. Anteriormente, ela era usada como um veículo de combate à aceleração da inflação. Ou seja, o governo segurava o aumento do preço dos combustíveis para não ter impacto direto sobre o índice da inflação e custos dos demais produtos.

Só que atualmente os aumentos fazem parte da nova política da empresa, que permite mudanças até diárias. A explicação é do mestre em economia Sidnei de Caria Júnior, professor da FHO/Uniararas, que fala que o preço está alinhado ao interno (Brasil) e ao mercado internacional. “Por isso vimos a gasolina aumentar 7% em poucos dias”, aponta.

Júnior alerta que “caso o câmbio continue a se desvalorizar ou caso a cotação do petróleo aumente, poderemos observar novos reajustes da gasolina”. Mas, qual seria o impacto da alta para a economia das famílias brasileiras?

“A elevação do preço de um bem como o combustível afeta o orçamento familiar tanto diretamente quanto indiretamente. Também pode afetar mais, ou menos, dependendo de quanto a família precisa do automóvel no seu dia-a-dia. De forma direta, o impacto ocorre sobre famílias que têm carro e, mais do que isso, dependem do automóvel para trabalhar ou para os afazeres diários imprescindíveis”, explica.

Ou seja: quem trabalha com o carro ou o utiliza para ir ao trabalho, simplesmente não tem como escapar da alta e assim ela resulta em uma elevação do custo fixo mensal da família. Em simples palavras: aumenta-se o custo dos itens do mês que são necessários e difíceis de serem reduzidos ou substituídos.

Alta pode atingir preços dos produtos dos supermercados

Júnior explica que, de forma indireta, o impacto vem sobre o aumento do preço de outros bens e serviços como as compras mensais nos supermercados, por exemplo. “O combustível é uma parte integrante dos custos da maioria dos bens e serviços, até porque todos eles têm de ser transportados aos pontos de venda e até o consumidor final. Assim, a tendência é que, persistindo esse patamar mais alto de preços do combustível, o aumento no custo dos produtos recaia sobre os preços repassados ao consumidor final”, enfatiza.

Questionado se o gasto maior das famílias com os combustíveis pode afetar outros setores, disse que a possibilidade existe. “Depende do quanto a família depende do veículo. Certamente famílias cujos membros dependem diretamente do veículo para sustento (taxistas, motoristas de aplicativo, vendedores, representantes e outros autônomos) devem passar a reorganizar o orçamento mensal para encaixar a alta do combustível, poupando menos ou deixando de consumir outros produtos e serviços”, afirma.

Inflação em queda mesmo com sucessivas altas. Por quê?

Mesmo com o litro da gasolina custando mais de R$ 4 – e não somente em Araras -a taxa da inflação divulgada recentemente pelo governo segue abaixo da meta e pode fechar o ano em 3%.

“A taxa de inflação não é calculada somente a partir do preço do combustível, mas de uma ampla gama de produtos. Por isso, mesmo que o preço de um produto se eleve, o nível geral da inflação pode não ser impactado caso os outros preços continuem em baixa”, explica. Outro fator da baixa inflação está na recessão.

Com milhões de desempregados e queda na demanda, a oferta também aumenta. “ A inflação continua em queda por ainda estarmos sofrendo o efeito da recessão pela qual o Brasil passa nos últimos anos. A queda no nível de emprego e na renda da população acabaram ocasionando um forte desaquecimento na demanda de muitos bens e serviços. Se a demanda cai, é natural que os preços também se reduzam, reduzindo o nível de inflação. No entanto, a maioria dos especialistas já estão revendo a previsão da inflação para cima por conta dessas altas dos combustíveis e, também, da energia elétrica”, afirma Júnior.



Gasolina já acumula alta de 25% desde julho

Desde julho a gasolina já acumula aumento de mais de 25% nas refinarias. “Como estamos observando eles são repassados sem cerimônias pelos postos às bombas. Assim, a persistência da alta dos combustíveis poderá, sim, causar impacto sobre os produtos à venda nos supermercados”, afirma o economista.

Porém, frisa que é difícil calcular quanto tempo isso leva para acontecer e com qual intensidade. “Vai depender se o patamar mais alto do preço dos combustíveis vai se sustentar (quanto mais tempo alto, maior o poder de influenciar os demais preços) e da parcela do custo dos produtos que corresponde à combustível. Por outro lado, em um momento de baixa demanda como o qual atravessamos, as empresas podem decidir não elevar os preços, apesar da potencial pressão nos custos, para não prejudicar ainda mais suas vendas”, disse.

Mais pobres são os mais prejudicados

O impacto da elevação do preço da gasolina tende a prejudicar mais as famílias de menor renda. “Isso porque o combustível custa o mesmo para todos e, assim, representa uma parcela maior da renda das famílias de menor poder aquisitivo. Ainda, caso a alta persista e ocasione o aumento de preços de demais bens e serviços, essa alta generalizada também prejudicará mais as famílias menos abastadas pelo mesmo motivo”, disse o economista.

Júnior finaliza que, por conta da renda ser menor, há uma margem pequena para “manobras” no orçamento. “As ricas têm no combustível e nos produtos de supermercado uma parcela menor da renda e assim os aumentos são absorvidos. Já demais famílias devem reorganizar o orçamento e usar menos o carro se não quiserem rever o consumo de outras coisas”, finaliza.