Por ordem da Vigilância Sanitária, Saema interrompe envase de copos e descarta material

Por determinação da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, desde esta quarta-feira (11) o Saema interrompeu o envase de copos de água que...

Compartilhe em suas redes sociais!

Por determinação da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, desde esta quarta-feira (11) o Saema interrompeu o envase de copos de água que serviam para atender os departamentos da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e autarquias. Além disso a autarquia foi obrigada a descartar o material que já estava envasado, descartando a água e os copos.

O serviço foi interrompido após visita da Vigilância Sanitária Estadual orientar os gestores do Saema sobre a existência do Artigo 122 inc. XI e XIX da Lei Estadual 10083/98. De acordo com a Lei, não se pode embalar e envasar água tratada proveniente de sistema de abastecimento de água para consumo humano.

“O Saema realizava o envase desde 2001 e ao que consta nunca houve qualquer notificação sobre este serviço. Por este motivo, estamos tranquilos e atendemos a todas as recomendações imediatamente, descartando ainda, todo o material conforme solicitação da Vigilância. Havendo qualquer nova recomendação, estaremos prontos para atender e prestar esclarecimentos à população”, contou o presidente do Saema, Rubens Franco Junior.

A Vigilância Sanitária esclareceu ao Saema que apenas águas classificadas como “Mineral Natural” e “Natural” e que estão sujeitas às normas do Departamento Nacional de Proteção Mineral, são águas passíveis de envase.