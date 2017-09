População prestigia Desfile Cívico de 7 de Setembro

Cerca de 10 mil pessoas foram a Praça Barão de Araras para assistir ao Desfile Cívico realizado nesta quinta-feira, 7 de setembro, dia em...

Cerca de 10 mil pessoas foram a Praça Barão de Araras para assistir ao Desfile Cívico realizado nesta quinta-feira, 7 de setembro, dia em que se comemora o dia da Independência do Brasil (ocorrida no ano de 1.822). A estimativa é da Guarda Municipal.

Com início às 8h, o tradicional Desfile Cívico de 7 de Setembro, contou com cerca de três mil pessoas desfilando. Foram 36 instituições – dentre escolas municipais, estaduais e particulares, clubes, entidades e corporações – como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Tiro de Guerra.

O desfile, como em anos anteriores, se iniciou pouco depois do cruzamento entre as ruas Barão de Arary e Cesário Coimbra, e seguiu pela Cesário Coimbra e pela Praça Barão de Araras, se encerrando no cruzamento das ruas Coronel Justiniano e Silva Telles.

O palanque em que ficaram as autoridades foi montado próximo ao Paço Municipal, como no ano passado, evitando assim que a passagem de pedestres ficasse obstruída.

O desfile foi aberto, como de costume, pelos atiradores do Tiro de Guerra de Araras, seguidos pelos militares do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Militar Ambiental e depois pela Guarda Municipal. Atletas da Secretaria de Esporte desfilaram pouco antes dos alunos das escolas municipais.

Promovido pela Secretaria de Educação, o evento teve como tema o respeito ao próximo e as diferenças. Por isso as escolas e entidades que desfilaram trouxeram diversos elementos que remetiam ao tema, como faixas, cartazes com frases para conscientizar a população da importância do tema.

Diversas autoridades assistiram ao desfile do palanque, como o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) a lado da família, a secretária de Educação Mariana Moura, o presidente da Câmara Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), vereadores e outros secretários municipais.