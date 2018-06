Ponte em frente à represa Tamburi ficará interditada para reforma

A ponte localizada em estrada municipal que passa defronte a Represa Tambury, na zona rural da cidade, está interditada e passará por reforma, segundo...

A ponte localizada em estrada municipal que passa defronte a Represa Tambury, na zona rural da cidade, está interditada e passará por reforma, segundo a Prefeitura de Araras.

A Prefeitura de Araras, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Urbanos e Rurais, informou que a interdição será feita a partir desta terça-feira (5). A ponte está localizada na estrada municipal Ivan Ignácio de Oliveira Zurita (ARR 060.

A ideia é que a reforma seja rápida e a interdição dure apenas uma semana. O motivo da interdição é a manutenção da via de acesso. De acordo com a Pasta, no local haverá um desvio devidamente sinalizado.