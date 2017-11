Ponte do Curtume segue interditada para trânsito

Temporal do sábado (4) provocou erosão nas margens do Ribeirão das Furnas; asfalto da ponte cedeu Uma semana após a chuva provocar erosão nas...

Uma semana após a chuva provocar erosão nas duas margens do Ribeirão das Furnas, trecho próximo ao antigo Curtume Graziano, um novo temporal que caiu na noite do último sábado (4) cedeu parte do asfalto da ponte que fica no mesmo local.

O trânsito foi interditado para veículos e pedestres ainda na noite do sábado e o chefe da Defesa Civil de Araras, Marcus Vinicius Cabral, disse que em poucas horas o acumulado pluviolétrico foi de 25 mm (milímetros) – quantidade considerada alta para poucas horas.

Não foram registrados danos em residências em outros bairros e apenas três quedas de árvores ocorreram, além de pontos de alagamento. Com a erosão, cavaletes foram colocados pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) na ponte.

Paulo Bertolini, secretário de Planejamento, disse que a rápida subida do nível do ribeirão formou uma correnteza e “engoliu” as duas margens. Ele pondera que a estrutura da ponte não foi danificada e não oferece risco para os munícipes que passam pelo local.

A erosão foi maior na margem do ribeirão que fica do lado do cruzamento da Avenida Dona Renata (Marginal) com a Rua Eolo Camargo Preto. “A enxurrada levou parte da margem e abriu um buraco entre a cabeceira da ponte e o sistema viário e fez parte do asfalto ceder”, explicou.

Bertolini disse ainda que tal situação é prevista, principalmente pelo trecho ter obras da Macrodrenagem Urbana, realizadas pela Construtora Tecla. O solo fica instável e com as chuvas erosões podem ocorrer. Explicou ainda que no trecho onde o ribeirão já teve sua calha ampliada e aprofundada a vazão da água é maior. “Funciona como efeito cascata e a velocidade aumenta”, disse.

Na manhã de ontem (6), a Tecla iniciou obras para reparar os estragos provocados pelas chuvas. Foram colocadas aduelas de concreto para sustentar o solo e evitar novas erosões, dentro das aduelas pedras (conhecidas como tachões) foram colocas e um novo asfalto está previsto a ser colocado no local. “Se tudo ocorrer como planejado, o trânsito será liberado hoje ou a partir de amanhã. Antes vamos fazer teste para confirmar a situação da ponte”, afirmou.

Trânsito modificado provisoriamente

A interdição da ponte obrigou o Demutran a aplicar mudanças nas ruas que ficam nos arredores da ponte. A rotatória é uma das mais movimentadas e a Prefeitura pede paciência e atenção para o motorista que trafega pelo local.

A situação afeta, principalmente, o motorista que trafega no sentido bairro/Centro da Rua Domingos Graziano, que agora tem apenas uma alternativa: virar a direita e acessar a Avenida Dona Renata, no sentido do Walmart.

Para o motorista que trafega no sentido Centro/bairro, mas pela Rua Coronel Justiniano, a única mudança ocorre na Rua Eolo Camargo Preto, que teve sua direção alterada no trecho que existe em uma praça no local. O motorista tem que virar a direita para acessar a rotatória e seguir pela Rua Domingos Graziano. As alterações permanecem até que a ponte seja novamente liberada.