Ponte da Krepischi pode ser removida na próxima semana

A ponte da Krepischi poderá ser derrubada a partir da próxima semana depois do anúncio feito pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) em seu programa de rádio da Clube Ararense e Tropical. A atual gestão encerra impasse de meses e que previa a manutenção do dispositivo.

O assunto foi comentado depois que uma ouvinte solicitou informações sobre o destino da ponte, que está impedida para o trânsito de veículos e pedestres. Como citado em reportagens da Tribuna, a Prefeitura cogitou manter a ponte, mas o custo alto fez a ideia ser eliminada.

Segundo o secretário municipal de Planejamento, Gestão e Mobilidade, a Prefeitura precisaria investir alto custo para manter a ponte no local. “O resultado final da análise técnica apontou que a melhor alternativa é a derrubada, que poderá ser feita a partir da próxima semana”, explica Paulo Bertolini.

No decorrer dos meses que gerou o impasse, a reportagem apurou com técnicos e engenheiros que a manutenção da ponte no local não seria viável. O principal fator se deve ao alargamento das margens do Ribeirão das Furnas, além do seu aprofundamento e que ficou maior que a própria estrutura da ponte.

Para manter o dispositivo em pé, seria preciso readaptar a estrutura com a construção de nova faixa de rolamento para veículos. Foi justamente o alto custo para tal obra que impediu a ideia da atual gestão.

Passarela do Walmart será mantida

Durante a semana a passarela para pedestres que fica em frente ao Walmart foi interditada e despertou a curiosidade em muitos munícipes. Na semana se cogitou que ela seria removida do Ribeirão das Furnas, sendo desmentida pelo secretário Paulo Bertolini.

“A passarela está interditada devido à obra do alargamento do ribeirão, que se encontra no local. Porém, será possível manter a passarela depois do término da obra e, posteriormente, liberada para os pedestres”, disse.

A Prefeitura ainda não entrou em detalhes sobre a manutenção da passarela, mas ao que tudo indica, a estrutura atual poderá ser adaptada e mantida apesar do alargamento das margens do ribeirão.