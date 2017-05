Ponte da Krepisch pode ser mantida para atender trânsito

A Prefeitura cogita manter a ponte da Krepischi após liberação da nova ponte que atualmente está em fase de conclusão. Porém, fatores técnicos podem...

A Prefeitura cogita manter a ponte da Krepischi após liberação da nova ponte que atualmente está em fase de conclusão. Porém, fatores técnicos podem impedir a aplicação da medida e inclui o projeto que consta na macrodrenagem urbana e que prevê demolição.

A manutenção da ponte da Krepischi sobre o Ribeirão das Furnas foi citada pelo Prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) durante programa de rádio e tal possibilidade foi confirmada pelo secretário Paulo Bertolini, que é do Planejamento, Gestão e Mobilidade.

Em resumo, o projeto apresentado durante a gestão do ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) e que foi aprovado pelo governo federal para obter verba mediante a Caixa, prevê a retirada da ponte depois da construção de uma nova.

Durante a semana, Pedrinho citou a possibilidade de manter a ponte depois de pedidos que teriam sido feitos por munícipes. Uma das alegações seria a necessidade para auxiliar o tráfego de veículos na região da Avenida Dona Renata (Marginal) – altura da confluência dos ribeirões das Araras e das Furnas.

Para Tribuna, Bertolini confirmou tal possibilidade e disse que uma reunião foi realizada durante a semana para discutir o tema. Bertolini cita que é preciso levar em consideração aspectos técnicos e que incluem o tráfego de veículos, investimentos para intervenções na ponte e outro fator mais importante: seguir o que está no projeto original.

“É preciso levar em consideração alguns fatores para manter a ponte, principalmente na área da engenharia. O Ribeirão das Furnas foi alargado e aprofundado, o que pode afetar a ponte e danificar sua estrutura. Caso ela seja mantida, existe a necessidade de intervenções para adaptar ao novo leito do ribeirão”, explica.

Outro fator citado pelo secretário seria a necessidade de construção de uma terceira faixa de rolamento para veículos nas duas vias da Dona Renata. “A ponte não tem faixa de desaceleração para os veículos acessarem, o que provoca lentidão no trânsito”, disse.

Além dos custos para manter a ponte, a Prefeitura também precisa seguir o que consta no projeto inicial da macrodrenagem urbana e que foi aprovada pelo governo federal. “É um procedimento adotado normalmente e existe a necessidade em cumprir o que consta no projeto. Acredito que não seja viável manter a ponte no local e possivelmente ela será demolida. Porém, a situação está em estudo”, finaliza.

Nova ponte não tem data para ser liberada

A nova ponte que vai substituir a da Krepischi está em fase de conclusão e fica a poucos metros do antigo posto de combustíveis Tupiniquins (atual Ipiranga). A obra avançou nos últimos 10 dias, mas a chuva pode postergar a entrega do dispositivo.

De acordo com Bertolini, a obra está quase completa e resta aplicação de uma outra camada de asfalto e também a instalação do New Jersey – espécie de muro de concreto do lado direito da nova ponte.

“O New Jersey será construído de um lado da ponte e vai acompanhar a margem esquerda do Ribeirão das Furnas. Ele é feito para evitar que veículos caiam no ribeirão e também oferece maior vazão para o leito. Antes da construção, talvez não seja possível entregar a nova ponte”, detalha.