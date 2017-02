Política versus politicagem

Editorial 16 de fevereiro de 2017 Tribuna do Povo

Apesar das constantes reclamações da população sobre o modo de se fazer política no Brasil – em que há infinitas negociações de cargos entre...

Apesar das constantes reclamações da população sobre o modo de se fazer política no Brasil – em que há infinitas negociações de cargos entre partidos e políticos – o atual combate à corrupção parece não ser medida suficiente para que essa negociação política de cargos acabe.

Uma das razões, óbvia aliás, é que a negociata de cargos públicos, feita em níveis nacional, estadual e municipal, não tem nada de ilegal. O grande problema, aliás, não seria a cessão de cargos a determinados partidos políticos, mas sim a utilização desses cargos para que se contemple quem não tem competência para desempenhar determinada função, e é escolhido pelo direcionamento político.

A troca de cargos e partidos, aliás, é antiga e freqüente, inclusive nos municípios. Isso não quer dizer que, nessa dança, não haja indicação de pessoas competentes. O problema é que como não se impõe um critério, enquanto alguns indicados políticos são competentíssimos para as pastas que ocupam, outros sequer têm noção sobre a área que estão comandando.

Exemplos disso podem ser observados no governo federal. Gilberto Kassab foi ministro em diversas áreas destoantes. Ele chegou a ser Ministro das Cidades do governo Dilma Rousseff (PT), e no governo Michel Temer (PMDB) foi indicado para Ministro da Ciência e Tecnologia – área que, nitidamente, não é a sua especialidade.

Mendonça Filho, atual ministro da Educação do governo Temer, também parece não ter know-how na área. O ex-governador de Pernambuco e ex-deputado federal formou-se na área de administração e gestão pública, mas nunca foi citado como referência em Educação.

Em Araras, diversos cargos foram e são ocupados por nomes que não são vastos conhecedores das áreas que administram, via Poder Público. Noutras, mesmo com indicações políticas, já passaram nomes que em muito contribuíram para o avanço da cidade.

Mas como então desenvolver uma regra para que as indicações políticas sirvam para nomear pessoas realmente competentes aos cargos? Não existe fórmula mágica. Apenas a expectativa do bom senso.

Cabe à população perceber que praticamente todos os ministros e secretários estaduais e municipais estão nos cargos por indicações políticas. O importante, porém, é observar e checar profundamente quais realmente estão por dentro das respectivas áreas, e quais ocupam os cargos políticos através da chamada politicagem. A política é benéfica e necessária. A politicagem, feita com cargos públicos, é plenamente dispensável e facilmente notada.