Policial militar, secretário de Segurança evita assalto e detém suspeitos no Centro de Araras

‘Viralizou’ na manhã desta quinta-feira ((22) o vídeo em que aparece o atual secretário de Segurança Pública de Araras, Marcos Buzolin, detendo ao menos dois suspeitos de tentativa de um assalto em um estabelecimento na região central de Araras.

No vídeo – postado abaixo – é possível ver o secretário evitando a ação dos suspeitos e rendendo a dupla. Ainda não há detalhes da ocorrência, mas é visível que o secretário – que como policial militar pode andar armado e tem preparo para o empenho de armamento – rende dois homens até a chegada de reforços.

A hipótese mais aventada é que o secretário Marcos Buzolin teria com a medida evitado um assalto. As imagens que flagram a ação de Buzolin têm autoria desconhecida – o momento foi captado por um cidadão que passava defronte o comércio localizado na Rua Júlio Mesquita, mas a identidade de quem fez as imagens é desconhecida.