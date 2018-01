Policial Militar pode ser nomeado secretário de Segurança de Araras

Poucos dias depois da saída do antigo secretário de Segurança Pública, o governo Pedrinho Eliseu (PSDB) já teria decidido nomear um substituto para comandar...

Compartilhe em suas redes sociais!

Poucos dias depois da saída do antigo secretário de Segurança Pública, o governo Pedrinho Eliseu (PSDB) já teria decidido nomear um substituto para comandar a segurança pública no âmbito municipal.

Trata-se do policial militar Marcos Buzolin Gonçalves, que trabalhou durante muitos anos nas ruas de Araras. O policial chegou a ser, como Subtenente da Polícia Militar, comandante do 3º Pelotão de Conchal/SP. Além disso ele teve atuação também na vizinha cidade de Limeira.

O anúncio oficial ainda não foi feito, mas Buzolin já teria sido convidado. Desde a última semana de janeiro o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) vinha estudando alguns nomes, mas o consenso que fez a cúpula chegar ao nome de Buzolin teria ocorrido somente na segunda-feira (29). Depois de uma longa conversa entre Pedrinho e Buzolin, o policial pediu um tempo para estudar o convite.

Conforme Tribuna apurou, o prefeito e o policial permaneceram por várias horas, durante a última segunda-feira de janeiro (29), em reunião no Gabinete (no Paço Municipal) para alinhavarem os últimos detalhes da nomeação.

Além de ter trabalhado em Araras e Limeira, o policial teve atuação destacada ao comandar o 3º Pelotão da Polícia Militar de Conchal recentemente.

Apesar do convite ainda não há prazo para uma resposta do policial.

Troca de secretários

O advogado Moisés Furlan foi o segundo nome do alto escalão a deixar o governo Pedrinho Eliseu (PSDB). A saída dele aconteceu na última sexta-feira (26). A saída de Furlan era cogitada há diversos meses, mas nunca foi confirmada pela cúpula do governo.

A relação entre ele e o governo chegou a ter maior atrito ainda em 2017, no período da conturbada implantação da zona azul. Depois disso outros problemas também teriam acentuado o desgaste, mas sempre contornado. Já no início da sexta-feira “vazou” a informação da saída dele, confirmada somente horas depois de forma oficial pela Administração Municipal. Mesmo com a relação entre Furlan e a cúpula do governo “desgastada” há alguns meses, ninguém confirmou oficialmente se ele pediu para sair ou se o próprio prefeito decidiu pela troca – a Prefeitura alega, em nota, que houve ‘consenso’.

Proibida a reprodução do conteúdo em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso sem autorização da Tribuna