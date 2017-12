Polícia Militar prende suspeitos de manterem homem em cárcere privado

A Polícia Militar prendeu na última quinta-feira (28) dois suspeitos de participarem do crime de cárcere privado contra um homem de 57 anos, desaparecido...

A Polícia Militar prendeu na última quinta-feira (28) dois suspeitos de participarem do crime de cárcere privado contra um homem de 57 anos, desaparecido desde a última terça-feira (26). Depois de uma denúncia a PM foi até uma residência na Rua Ribeirão Preto, no Jardim São João, e conseguiu liberar a vítima e ainda prender duas pessoas acusadas de participação no crime.

A história começou a gerar preocupação na família do desaparecido na terça-feira, quando o carro do homem de 57 anos foi encontrado com diversas avarias próximo ao Condomínio Arnaldo Mazon, na região sul da cidade.

Depois disso o repórter e radialista Beto Ribeiro noticiou que recebeu informações de uma seguidora de que uma casa no Jardim São João estaria servindo para manter sob cárcere privado o homem desaparecido. A suspeita era de que uma quadrilha estaria usando o cartão da vítima para fazer compras e sacar dinheiro dele. O radialista então comunicou a Polícia Militar, que conseguiu efetuar duas prisões em flagrante. A informação divulgada pelo repórter foi confirmada pelo comando da PM à Tribuna ainda na sexta-feira (29).

Em um imóvel da Rua Ribeirão Preto o homem desaparecido foi encontrado e um suspeito foi detido acusado de fazer a “guarda” da vítima. Além dele, uma mulher acusada de estar envolvida no caso também foi detida, já que cartões de crédito, a chave do carro da vítima e documentos estariam na bolsa dela.

O relato da vítima é de que ele teria aceitando uma bebida oferecida pelos acusados, ainda na terça-feira. A vítima teria sido dopada e não estaria se recordando do que ocorreu depois disso. Vários saques teriam sido feitos na conta corrente dele. (Com informações do site Repórter Beto Ribeiro)