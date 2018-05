Polícia Federal realiza operação contra desvios na merenda em 19 cidades de SP; operação atinge Araras

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (9/5), em parceria com a Controladoria Geral da União, a Operação Prato Feito, para desarticular cinco grupos criminosos...

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (9/5), em parceria com a Controladoria Geral da União, a Operação Prato Feito, para desarticular cinco grupos criminosos suspeitos de desviar recursos da União destinados à educação em municípios dos estados de São Paulo, Paraná, Bahia e Distrito Federal.

A operação ocorre em dezenas de cidades do estado. Além de Araras, Leme e Pirassununga são exemplos de cidades próximas em que a operação cumpre mandados de busca e apreensão.

A Polícia Federal ainda não divulgou se nessas cidades há cumprimento de mandados de prisão.

Em todos os três Estados que contam com a operação estão sendo cumpridos 154 mandados de busca e apreensão, além de afastamentos preventivos de agentes públicos e decisões de suspensão de contratação com o poder público referentes a 29 empresas e seus sócios. Todas as medidas foram expedidas pela 1ª Vara Criminal Federal de São Paulo e pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

O inquérito policial foi instaurado em 2015, a partir de informação apresentada pelo Tribunal de Contas da União relatando possíveis fraudes em licitações de fornecimento de merenda escolar em diversos municípios paulistas. As investigações apuraram que os grupos criminosos agiriam em 30 municípios, contatando prefeituras por meio de lobistas, para direcionar licitações de fornecimento de recursos federais para a educação destinados ao fornecimento de merenda escolar, uniformes, material didático e outros serviços. Há indícios do envolvimento de 85 pessoas, sendo: 13 prefeitos, 4 ex-prefeitos, 1 vereador, 27 agentes públicos não eleitos e outras 40 pessoas da iniciativa privada. A Controladoria Geral da União identificou, ao longo das investigações, 65 contratos suspeitos, cujos valores totais ultrapassam R$ 1,6 bi. Os investigados responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de fraude a licitações, associação criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva, com penas que variam de 1 a 12 anos de prisão. As 19 cidades de SP com mandados de busca Águas de Lindóia

Araçatuba

Araras

Cubatão

Itaquaquecetuba

Jaguariúna

Leme

Mairinque

Mauá

Monte Mor

Peruíbe

Pirassununga

São Bernardo do Campo

São Paulo

São Sebastião

Sorocaba

Tietê

Várzea Paulista

Votorantim