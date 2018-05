Polícia Federal pediu prisão de ex-secretário de Governo de Araras e ex-presidente do PT local

A operação Prato Feito, deflagrada nesta quarta-feira (9) pela Polícia Federal em parceria com a Controladoria Geral da União – e que ocasionou na...

A operação Prato Feito, deflagrada nesta quarta-feira (9) pela Polícia Federal em parceria com a Controladoria Geral da União – e que ocasionou na apreensão de documentos de dentro da Prefeitura de Araras – já pediu a prisão de dois nomes que ocuparam cargos de chefia em gestões passadas em Araras. Vale destacar que os pedidos foram recusados pela Justiça. Em ambos os casos a Polícia Federal apontou indícios de crimes que teriam sido cometidos pelos ararenses, mas a Justiça Federal não enxergou provas de que haja mesmo necessidade de prisões.

O relatório parcial da operação – que conta com 354 páginas e é assinado pela delegada Melissa Maximino Pastor, da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros – cita que de acordo com conversas telefônicas gravadas com autorização da Justiça e provas colhidas nos últimos meses, teria ocorrido “transferência bancária para Vanderlei Basílio do Nascimento” (ex-secretário de Governo na gestão Nelson Brambilla, em 2010, e ex-presidente do PT local) e “solicitação de vantagem indevida de Leo Teodoro Gurnhak” (que chegou a ocupar na gestão passada cargo de Secretário de Governo). Segundo o documento da PF, “em contrapartida, foi realizada a promessa de futuros contratos públicos com a Prefeitura de Araras”.

Para a Polícia Federal “são dois os fatos criminosos envolvendo a Prefeitura de Araras”. O primeiro seria “entrega de vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar ato de ofício e recebimento dessa vantagem”. Segundo diz o relatório da Polícia, “Carlos Zeli Carvalho (Carlinhos) seria “líder da associação criminosa” e teria feito “entrega vantagem indevida a Vanderlei Basílio do Nascimento, Secretário de Governo, para determiná-lo a praticar ato de ofício, consistente na fraude à execução de contratos em andamento”.

Ainda se atendo a esse fato, as provas da Polícia se baseiam em “áudios, pesquisas, vigilâncias e análise do afastamento do sigilo bancário”. A Polícia alega que “extrai dos áudios transcritos no Relatório da Prefeitura de Araras anexo que “Carlinhos mantém estreito relacionamento com Vanderlei Basílio do Nascimento e que “após a análise do afastamento do sigilo bancário, foram identificadas duas transferências bancárias em benefício desse agente público. Vanderlei recebeu R$ 2.000,00 em 08/01/2016 e R$ 11.000,00 em 15/02/2016 de Carlinhos”, segundo a Polícia.

O segundo fato que seria criminoso, apontado pela Polícia Federal é “Solicitação De Vantagem Indevida Por Funcionário Público Leo Teodoro Gurnhak, que foi Chefe de Gabinete da Prefeitura de Araras. Acusa a PF Leo de solicitar “vantagem indevida ao empresário Carlinhos” e imputa crime de Corrupção Ativa (aos empresários Carlinhos e Emerson Carvalho, irmão de Carlinhos) e passiva (a Leo Gurnhak).

A Polícia Federal insiste que nos áudios transcritos Leo “refere-se diversas vezes à necessidade de financiamento de campanha de Breno [Cortella] e que teria como contrapartida futuros contratos da Prefeitura de Araras com as empresas de Carlinhos que atuam em 3 segmentos, a saber, limpeza, uniforme e material escolar”.

Porém a Polícia Federal admite não ter colhido nenhuma prova da participação do ex-prefeito Nelson Brambilla (PSB) em algum esquema. A PF também admite que não há nenhuma prova contra o ex-vereador Breno Cortella (PDT), então candidato a prefeito.

Por isso a Polícia não pediu nenhuma medida contra Breno e Brambilla, e explica que é necessário “aprofundamento das investigações”, sem apontar qualquer conduta criminosa de ambos. Já em relação aos empresários Carlinhos e Emerson e aos então agentes políticos Vanderlei Nascimento e Leo Gurnhack a PF alega que já colheu provas.

As investigações federais indicam que “um interlocutor chamado João, utilizando-se de telefone em nome de Leo Gurnhak agendou uma reunião com o candidato a Prefeito de Araras Breno e Carlinhos no dia 13/09/16 às 11h”. Vale o destaque que Breno já rechaçou qualquer conhecimento sobre esse fato e envolvimento. “Desconheço os fatos mencionados. Não sei quem são, nem nunca tive qualquer contato com tais empresas. Não autorizei ou solicitei ou permiti que qualquer pessoa falasse em meu nome”, declarou Breno por meio de nota.

A PF alega que “o parceiro e irmão de Carlinhos – Emerson – compareceu à reunião” que ocorreu em escritório de advocacia na Avenida Zurita/Jardim Belvedere, em Araras. A PF admite que “não foram colhidos elementos de que houve o pagamento da vantagem indevida solicitada”, mas alega que “a entrega de valores é dispensável para configuração do delito de corrupção passiva, cujos indícios apresentados indicam que Léo Gurnhak, na qualidade de agente público, agindo no interesse do candidato Breno Zanoni, solicitou vantagem indevida a Carlinhos e Emerson com a promessa de firmar futuros contratos públicos com suas empresas”.

Ainda entendendo ter provas da participação de Leo Gurnhack, Vanderlei Nascimento, dos empresários Carlinhos Carvalho e Emerson Carvalho, e entendendo não ter provas de qualquer participação de Breno Cortella e Nelson Brambilla a Polícia Federal pediu busca e apreensão nos endereços de Leo Gurnhack, Vanderlei Nascimento, Carlinhos e Emerson. A busca e apreensão foi autorizada nas residências deles.

Ainda contra Leo, Vanderlei, Carlinhos e Emerson a PF pediu até as prisões temporárias, mas a Justiça não acatou os pedidos.

Mesmo assim os quatro últimos estão proibidos de viajarem para fora do Brasil e também terão que comparecer em Juízo mensalmente.

Com exceção de Carlinhos e Emerson, os demais citados na matéria foram procurados, e até a publicação desta somente parcela deles comentou o assunto.

Veja nota na íntegra publicada pelo ex-vereador Breno Cortella

“É com enorme surpresa que vejo meu nome em meio a investigação sobre um assunto que não tenho nenhuma relação.

Desconheço os fatos mencionados. Não sei quem são, nem nunca tive qualquer contato com tais empresas.

Não autorizei ou solicitei ou permiti que qualquer pessoa falasse em meu nome.

As contas da campanha de 2016 foram prestadas e aprovadas pela Justiça Eleitoral.

Como cidadão e advogado fico preocupado ao ver a presunção de inocência ser ignorada e uma antecipação de culpa por parte de algumas pessoas.

Já distante da vida pública, minha esperança ainda repousa numa isenta investigação que comprovará a lisura de toda a minha trajetória.

Agradeço o apoio e a confiança das amigas e dos amigos, que muito me honram com manifestações de apreço.

Araras, 10 de maio de 2018.

Breno Zanoni Cortella”

