Polícia Federal faz operação em Araras

Araras foi um dos municípios onde aconteceu a Operação Pão Nosso, deflagrada pela Polícia Federal (DPF), na manhã de hoje, 13. O objetivo da ação é investigar o desvio de recursos públicos e pagamento de vantagens indevidas em razão de contratos firmados por empresas do ramo alimentício com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP). A Tribuna do Povo aguarda informações da DPF sobre a operação em Araras. A Polícia Federal já confirmou à nossa reportagem que de fato houve um braço da operação aqui em Araras.

Cerca de 120 policiais federais e servidores da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPF/RJ, do MPRJ, e da RFB cumprem 14 mandados de prisão preventiva, 10 mandados de prisão temporária e 28 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal/RJ. A ação ocorreu em Araras e nos municípios do Rio de Janeiro/RJ, Mangaratiba/RJ, Niterói/RJ e Duque de Caxias/RJ.

As investigações, iniciadas há cerca de seis meses, indicaram a possível participação no esquema de um ex-secretário de administração penitenciária e de um delegado de polícia, diretor do Departamento de Polícia Especializada. A operação é realizada em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF/RJ), Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Receita Federal do Brasil (RFB).

Os presos serão indiciados por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, entre outros.

O nome da operação faz alusão aos pães feitos pelos detentos sob custódia da SEAP, cujo contrato para fabricação também teria sido utilizado para desviar recursos públicos.