Polícia detém acusado de tentativa de homicídio

A Polícia Militar de Araras deteve nesta tarde um rapaz acusado de tentativa de homicídio contra outro homem em Araras. As informações iniciais dão conta de que a vítima teria sido atingida por ao menos 15 facadas. O crime teria ocorrido na região leste da cidade.

Ainda não se sabe exatamente o estado de saúde do rapaz atingido, mas os ferimentos teriam causado sérias lesões e há risco de as facadas que tenham atingido órgãos vitais. Segundo as informações preliminares do crime, o rapaz foi atingido no tórax e no pulmão.

O atingido pelas facadas foi levado ao Pronto Socorro do Hospital São Luiz. Informações preliminares dão conta que ele estaria em estado gravíssimo. Já o acusado da tentativa de homicídio foi conduzido para a delegacia de Polícia de Araras, e o delegado do caso deve colher o depoimento e pode decidir pela prisão em flagrante do rapaz.