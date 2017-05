Polícia desmonta esquema de falsificação de veículos

A Polícia Civil de Araras desmontou um esquema de falsificação de documentos e venda ilegal de veículos. Foram pelo menos 20 casos identificados e...

A Polícia Civil de Araras desmontou um esquema de falsificação de documentos e venda ilegal de veículos. Foram pelo menos 20 casos identificados e dois homens presos em flagrante – um empresário de 29 anos e um comerciante de 30 anos, nesta terça-feira (23), quando retiravam documentos falsos em um despachante de Araras. Um terceiro suspeito foi detido no Aeroporto de Viracopos, em Campinas.

Segundo o delegado responsável, Paulo Hadich, o grupo fazia a locação dos veículos com documentos falsos em locadoras de diferentes cidades paulistas, depois, transferia para o nome de uma pessoa fictícia e vendia os carros. A vítima só percebia que havia caído em um golpe quando tentava fazer a transferência do automóvel.

“Os documentos eram de uma qualidade tão grande que enganavam estacionamentos e despachantes e enganaram até a Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito). É uma falsificação muito boa”, disse o delegado responsável pela investigação, Paulo Hadich.

Flagrante

As transações eram investigadas há cerca de 20 dias, quando um sujeito que adquiriu um carro em Limeira. Quando veio transferir o veículo no Ciretran de Araras percebeu que havia um bloqueio.

“Soubemos que um veículo foi adquirido por um estacionamento do município de Limeira, mas que havia sido transferido em Araras com documentos falsos. Começamos a levantar e percebemos mais outros 16 casos com o mesmo modus operandi“, afirmou Hadich.

O delegado explicou que a polícia já sabia que os suspeitos viriam buscar os documentos no despachante, então foi montada uma campana na segunda-feira (22) e terça-feira (23). Segundo ele, os dois (das cidades de Americana e Santa Bárbara) ainda tentaram fugir quando perceberam a presença das equipes, mas foram alcançados. Na ação, os policiais ainda apreenderam o carro que os homens usavam, um Hyundai HB20, e o veículo de uma vítima, um Nissan Versa, que estão no pátio da Delegacia do Município.

De acordo com o delegado, o grupo agia em diferentes locais. Os integrantes alugavam os carros em locadoras de todo o Estado e usavam despachantes de várias cidades. Por fim, faziam as transferências na Ciretran de Araras.

“Até o momento, não temos nenhum indício de participação de qualquer funcionário, nem de despachantes e nem da Ciretran do município, mas há participação, com certeza, de mais pessoas”, afirmou Hadich.

Em Araras, dois veículos também foram apreendidos na operação e que já haviam sido vendidos a estacionamentos de Araras, um GM/Onix e um Renaut Fluence. “Os indivíduos indicaram os carros e estacionamentos que tinham os veículos irregulares e apreendemos”, emendou Hadich.

Ainda de acordo com Hadich, as investigações continuam e ele orienta que interessados em adquirir veículo investiguem a procedência e desconfiem de valores muito abaixo do mercado. “Nós vamos separar a investigação por veículo. Naturalmente, disso sairão apurações diferentes a partir de agora. Pode ser que isso se amplie, e muito, a partir da identificação de novos casos. A procedência de um veículo vale muito mais do que o próprio bem. Consulte a procedência do veiculo e do estabelecimento aonde for comprar este carro”, alertou.