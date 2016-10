Polícia Civil reconstitui execução de guarda municipal

A Polícia Civil realizou na tarde de ontem (30) a reconstituição da execução do guarda municipal Paulo Eduardo da Silva, ocorrida em 3 de...

Viaturas da Guarda Municipal interditaram o trânsito para veículos em parte da avenida Presidente Vargas, trecho entre as avenidas Augusta Viola da Costa e Lourenço Batistela, a poucos metros da praça Jorge Assumpção. Neste local está o estabelecimento comercial onde o gm foi executado e estava à paisana.

Tribuna apurou que cerca de 30 guardas municipais participaram do esquema de segurança montado durante a reconstituição, que contou também com investigadores da Polícia Civil e delegados. Peritos da Polícia Científica de Limeira também estiveram presentes, além dos dois homens que estão detidos provisoriamente e são suspeitos de terem cometido o crime.

Por enquanto, a polícia mantém a investigação sob sigilo e a reconstituição durou pouco mais de uma hora. Em seguida, as vias foram liberadas, porém atraiu atenção de centenas de pessoas que residem ou trabalho na região, além de outras que apenas passavam.

Segundo guarda executado neste ano

Paulo Eduardo da Silva tinha 35 anos e foi executado quando estava à paisana no interior de uma loja de produtos populares. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil emitiu nota dizendo que não tinha dúvidas que o guarda municipal tinha sido executado.

De acordo com boletim de ocorrência, dois homens – com capacetes na cabeça – entraram na loja armados e atiraram contra a vítima. Além de assassinarem o gm, os executores levaram sua arma que pertencia à corporação, sendo uma Imbel calibre .380.

Paulo foi o segundo guarda municipal executado somente neste ano, algo inédito na história da corporação. Em 17 de maio, Jairo Armando Christofoletto, de 44 anos, foi executado em frente de sua residência localizada no José Ometto 2, zona leste.

O suspeito da execução do gm Jairo foi detido em julho pela Polícia Civil da cidade de Mundo Novo, localizada no interior do Estado da Bahia. De acordo com a Polícia Civil de Araras, a Justiça local aguarda expedição de mandado de prisão para trazer o detido para a cidade.