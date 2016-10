Polícia Civil prende sete pessoas durante a semana

Investigação realizada pela Polícia Civil terminou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes durante a semana e prisão de sete pessoas. Elas ocorreram em...

Investigação realizada pela Polícia Civil terminou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes durante a semana e prisão de sete pessoas. Elas ocorreram em diferentes pontos da cidade, sendo nas zonas leste, oeste e sul.

A primeira foi a de um casal e aconteceu na última quarta-feira (5) em uma residência localizada na Rua Rio Grande do Sul, Parque Industrial, zona sul. Com o casal foi apreendido um quilo de maconha, balança de precisão e dinheiro.

Na quinta-feira (6), três jovens foram detidos suspeitos de tráfico de entorpecentes e elas foram realizadas nos bairros Jardim Cândida, Vila Bressan e Nossa Senhora de Fátima.

Segundo a Polícia Civil, a investigação para chegar a prisão dos três rapazes suspeitos começou há um mês e uma interceptação telefônica, autorizada pela Justiça, contribuiu para a prisão. No boletim de ocorrência consta que o primeiro foi detido na Rua Nicolau Canônico, Jardim Cândida, zona oeste.

Por meio de mandado de busca, os policiais foram até a residência e apreenderam LSD e ecstasy – ambos sintéticos – além de maconha e haxixe. No mesmo dia, os policiais também foram até outra residência que fica na Vila Bressa e outra no Jardim Fátima.

Um dos suspeitos não estava em uma das residências e foi detido no interior de uma escola particular da cidade. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a prisão dos entorpecentes também foi possível mediante monitoramento de correspondência de correio. Os três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia do Município, ouvidos, e detidos para a penitenciária de Itirapina/SP.

Na manhã de ontem (7) outro rapaz, de 24 anos, foi detido por tráfico de drogas na Rua Francisco Russo, Jardim José Ometto, zona leste. A prisão aconteceu às 10h30 e foi realizada com ajuda da Guarda Municipal. As forças de segurança chegaram ao local mediante denúncia anônima.

De acordo com boletim de ocorrência, o suspeito detido com vários tabletes de maconha, além de flaconetes de cocaína, pedras de crack e uma balança de precisão – comumente utilizada pelos traficantes. Uma munição de calibre 9mm também foi apreendida.

Segundo a polícia, o suspeito alegou que estava guardando os entorpecentes, “mas não quis dizer quem”. No total, foram apreendidos 39 tabletes de maconha – 19.424 quilos – quatro pedras de crack – 409 gramas – e 86 flaconetes de cocaína – 51 gramas.