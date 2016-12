Polícia Civil investiga duplo homicídio na zona rural

Duplo homicídio foi registrado na manhã de ontem (30) e a Polícia Civil investiga se ele tem motivação passional. Érica de Queiroz, 32 anos,...

Duplo homicídio foi registrado na manhã de ontem (30) e a Polícia Civil investiga se ele tem motivação passional. Érica de Queiroz, 32 anos, e Vanderlei Ribeiro Cândido, 48 anos, foram mortos a tiros na Fazenda Montevidéo, região norte do município. O suspeito não foi identificado até o fechamento da edição.

No boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Araras, consta que a Guarda Municipal foi chamada por funcionários da própria fazenda e encontrou os corpos caídos a poucos metros do escritório e de um almoxarifado.

Perto dos corpos foram encontradas cápsulas de calibre 32, encaminhadas para perícia da Polícia Científica. De acordo com relatos de testemunhas, Érica e Vanderlei eram funcionários da fazenda. Minutos antes do crime, Vanderlei teria ido até à sala onde Érica trabalhava para pegar um par de botas, e foram surpreendidos pelo autor dos disparos.

O nome do suspeito não foi identificado pela Polícia Civil, mas testemunhas disseram que ele fugiu em uma motocicleta, cor prata, depois de cometer os assassinatos.

Equipe do IC (Instituto Criminalística) esteve no local do crime para perícia e os corpos foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) de Limeira. O horário e local dos velórios e dos sepultamentos dos corpos não foram divulgados até o fechamento da edição.

De acordo com dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), de janeiro a novembro deste ano a cidade registrou 14 homicídios – maior número registrado desde 2014. Durante todo o ano de 2015 foram registrados sete homicídios.