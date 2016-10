Polícia Civil esclarece assassinato ocorrido em julho

A Polícia Civil esclareceu o assassinato de Maraysa Daiane Ignácio Carneiro, morta aos 25 anos no dia 4 de julho deste ano. O principal...

A Polícia Civil esclareceu o assassinato de Maraysa Daiane Ignácio Carneiro, morta aos 25 anos no dia 4 de julho deste ano. O principal suspeito do crime está na cadeia desde o último dia 10 de outubro e o caso foi investigado como homicídio e não como estupro, conforme foi divulgado inicialmente.

O estupro foi descartado já no início da investigação, principalmente depois que o IML (Instituto Médico Legal) de Limeira emitiu resultado do exame necroscópico e não encontrou vestígios de violência sexual no corpo da vítima.

Edgard Albanez, delegado titular da Polícia Civil de Araras, explicou para Tribuna que o suspeito do crime está preso e tem 31 anos. A polícia chegou até ele depois de ouvir testemunhas, que teriam visto a vítima entrar no carro que ele dirigia no dia do crime.

Segundo a polícia, Maraysa residia em Pirassununga, mas tinha parente em Araras e trabalhava como garota de programa na Avenida Dona Renata (Marginal), a poucos metros da Estação Rodoviária Padre João Modesti. Testemunhas ouvidas pelos investigadores, e que também trabalham como acompanhantes na mesma região, relataram que o suspeito era conhecido entre os profissionais do sexo.

Albanez disse que o suspeito tem passagens por furto pela Justiça, porém não consta nenhum crime de homicídio em sua ficha. Ele chegou a ser detido semanas depois do assassinato, mas por furto, mas a polícia já o investigava pelo homicídio. O delegado falou também que o suspeito negou a autoria, mas provas – que inclui exame de DNA retirado de um preservativo que foi deixado no local – contribuiu para a investigação.

“Amostras de sêmen foram coletadas do preservativo que foi deixado no local onde ocorreu o homicídio”, explica o delegado. Além do DNA, a polícia também encontrou uma chave de roda dentro do carro do suspeito e estava manchada de sangue. O suspeito alegou que eram suas, mas o fato caiu com a investigação.

Segundo o delegado, o encontro entre o assassino e a vítima não tinha como intenção o assassinato, mas ela – talvez – tenha entrado em luta corporal com ele depois que este negou o pagamento do programa. O encontro teria ocorrido às 10 horas e o corpo foi encontrado somente no fim do mesmo dia e “com lesões na cabeça”.

A polícia também chegou a versão final depois de ouvir relatos de testemunhas, sendo que uma disse que já teria ido ao mesmo local com o suspeito em 2014. Também disse que fizeram sexo consensual, mas ele fugiu com o carro sem pagar o programa.

Polícia também esclarece homicídio ocorrido no Parque das Árvores

A Polícia Civil também esclareceu o assassinato de Vilmar Fernandes Pedrosa, de 29 anos, registrado no dia 5 de outubro no Parque das Árvores, zona norte.

O crime aconteceu na rua Frederico Pohl e a Polícia Militar encontrou a vítima ferida. Vilmar recebeu primeiros socorros da equipe de resgate do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhado para o Pronto Socorro do Hospital São Luiz.

Ele foi ferido com facadas na região do peito e durante atendimento ainda estava consciente. Inclusive, a própria vítima relatou a pessoa que teria cometido o crime e esta residiria perto de sua casa. Porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu às 22h45.

De acordo com o delegado titular de Araras, Edgard Albanez, o crime foi cometido depois de uma briga entre a vítima e o suspeito, que seria vizinho. A polícia ainda não emitiu mandato de prisão contra o suspeito.