Polícia Civil apreende grande quantidade de cigarros do Paraguai

Uma grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendida pela Polícia Civil na tarde de ontem (15) na zona leste. De acordo com...

Compartilhe em suas redes sociais!

Uma grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendida pela Polícia Civil na tarde de ontem (15) na zona leste. De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou há três meses e levou até o proprietário de uma sorveteria, onde a mercadoria seria vendida.

De acordo com o chefe dos investigadores da Polícia Civil de Araras, Fernando Simoneto, a carga com 1.200 cigarros contrabandeados estava guardada em um container e os produtos seriam vendidos nesta sorveteria que fica na zona leste. A investigação da polícia começou há três meses e a apreensão foi acompanhada pelo delegado titular Edgard Albanez.

“Há mais de um ano operações são feitas pela Polícia Civil, que apreende cigarros contrabandeados na cidade. Algumas operações apreenderam cigarros em pequenos comércios, mas desta vez a investigação chegou até este comerciante (sorveteria) e a carga estava guardada no pátio de uma oficina”, explica Simoneto.

A Polícia Civil salienta que o proprietário da oficina não tinha conhecimento do teor da mercadoria que estava dentro do container – o que não caracteriza crime. “A carga apenas estava guardada, sem conhecimento do dono da oficina, e esta pertencia ao dono da sorveteria e que vendia a mercadoria”, detalha.

A carga com mercadoria contrabandeada tinha cigarros das marcas Mighty, San Marino e Eight e está avaliada em R$ 30 mil, conforme informação da Polícia Civil. O boletim do caso estava em andamento até o fechamento desta edição e a polícia tinha informado que o proprietário da oficina seria enquadrado no crime de contrabando.