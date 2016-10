Polícia Civil apreende arma e cigarros contrabandeados

Mais de 20 mil cigarros contrabandeados e uma arma de fogo com numeração suprimida foram apreendidos pela Polícia Civil na manhã de ontem (19)...

Mais de 20 mil cigarros contrabandeados e uma arma de fogo com numeração suprimida foram apreendidos pela Polícia Civil na manhã de ontem (19) em residência localizada no Jardim Santa Mônica, zona norte. Um homem foi detido.

Edgard Albanez, delegado titular da Polícia Civil, informa que os policiais chegaram até a casa, que fica na Avenida das Sibipirunas, após investigação. “Na investigação foi possível levantar a informação da presença de cigarros contrabandeados”, explica.

Albanez disse ainda que horas antes da presença dos policiais, uma informação indicava presença de um caminhão com carga com os cigarros. “Quando os policiais chegaram no local visualizaram marcas de pneu no asfalto, que indicava manobra feita por um caminhão”, relatou.

Os policias subiram o muro da casa e avistaram caixas com cigarros no quintal. O indiciado, de 39 anos, não ofereceu resistência e permitiu a entrada dos policiais. No total, foram apreendidos 20.588 maços e totalizou 411 mil unidades de cigarros. “A quantidade é significativa, pois seria distribuída para venda em diversas localidades”, revela Albanez.

Na mesma casa, a Polícia Civil também apreendeu uma pistola da marca Taurus e de calibre 7.65, porém com numeração suprimida. “O indiciado argumentou que já tinha sido vítima de assalto e comprou a arma como proteção. Mas a legislação proíbe porte de arma com numeração raspada e ele foi detido, sem direito à fiança, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e contrabando”, finalizou o delegado.