Polícia Ambiental embarga área sob intervenção municipal por corte ilegal de árvores

A Polícia Ambiental embargou um trecho na área de preservação permanente (APP) do ribeirão das Furnas, no entorno da represa Hermínio Ometto, no...

A Polícia Ambiental embargou um trecho na área de preservação permanente (APP) do ribeirão das Furnas, no entorno da represa Hermínio Ometto, no Sobradinho. Na terça-feira (13) policiais constaram o corte de árvores por uma empresa terceirizada pelo Saema (Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras).

Segundo a Polícia Ambiental, uma área de 1.080 metros foi devastada. Uma motosserra foi apreendida e o Saema recebeu uma advertência. A área foi embargada.

O Saema informou que “fez um pedido ao Departamento de Meio Ambiente para que pudesse remover algumas árvores que estavam danificando a rede elétrica na barragem e causando vários problemas. Recebemos a aprovação do Meio Ambiente, porém, parece que se faz necessário uma outra vistoria no local para verificar a quantidade exata de árvores para serem removidas ali”.

De acordo com a Ambiental “para a intervenção realizada seria necessária autorização da Cetesb”. A Cetesb é a agência de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. A assessoria do Saema informou ainda que a autarquia “foi apenas orientado e parou com a ação imediatamente. Não houve multa.”.