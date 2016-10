Poder público mantém cultura do sigilo

Gestores públicos se sentem donos da informação e insistem na cultura do sigilo. A atitude arcaica é promovida pela Prefeitura de Araras e também...

Gestores públicos se sentem donos da informação e insistem na cultura do sigilo. A atitude arcaica é promovida pela Prefeitura de Araras e também pelo governo do Estado de São Paulo, ou seja, independe de partido e da esfera.

Incrível é saber que ela ainda é adotada mesmo depois da Lei de Acesso à Informação, vigente desde 2012, que obriga órgãos públicos a prestarem informações sobre suas atividades a qualquer cidadão interessado.

Tal dificuldade é enfrentada também pela Tribuna, que não tem conseguido informações há algumas semanas e, ressalte-se: em ambas as esferas – governo do Estado e Prefeitura. No caso do primeiro, é praticamente impossível receber informações claras sobre problemas que afetam a sociedade – esta que paga bilhões de reais em impostos e ainda anseia retorno pelos tributos que são encaminhados aos órgãos competentes.

Um exemplo deste descaso está na segurança pública, que sofre há anos de falta de efetivo nas polícias Civil e Militar, principalmente na primeira. Porém, a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) insiste em encaminhar respostas vagas sobre assuntos como as dificuldades enfrentadas pelos policiais civis para investigar crimes – devido à falta de efetivo – ou em relação ao atendimento na Delegacia do Município, que deixa muito a desejar – também resultado do mesmo problema.

Até o MP (Ministério Público) de Araras reconhece a situação, tantas vezes reportada pela Tribuna, mas mesmo assim o governo de São Paulo mantém sua política de sigilo da informação pública. Incorrem também dificuldades para reportar sobre a educação pública estadual – seja em abordagens positivas ou negativas.

Outros dois exemplos vêm da esfera local, mais especificamente da Prefeitura. Por duas vezes nossa reportagem tenta, sem êxito, conseguir dados sobre investimentos do governo federal realizados na cidade nos últimos anos. Questões sobre o quanto foi investido, de fato, em algumas obras ainda não foram respondidas desde maio.

Há também outra solicitação do jornal sobre o número de atendimentos feitos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), para vítimas de acidentes de trânsito. Um primeiro e-mail foi encaminhado para a Prefeitura em 26 de julho. O segundo em 14 de setembro e, ambos, sem respostas para os questionamentos. A reportagem também encaminhou as mesmas perguntas via site do Portal de Transparência.

Sem respostas, fica impossível informar o cidadão sobre problemas que o afetam no dia a dia e, se a Lei de Acesso à Informação representa um enorme avanço, falta ainda transparência para os gestores públicos que insistem em manter uma mentalidade retrógrada. Gestores públicos não são donos da informação, e todos precisam ter em mente que a informação é apenas gerida por eles e que a obrigação, por lei, é divulgar toda a base de dados.