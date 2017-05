PM renova convênio e passa a fiscalizar trânsito

Convênio assinado entre a Prefeitura e a Polícia Militar vai permitir que a PM fiscalize e aplique multas para motoristas infratores. O convênio já...

Convênio assinado entre a Prefeitura e a Polícia Militar vai permitir que a PM fiscalize e aplique multas para motoristas infratores. O convênio já existiu anteriormente, mas estava suspenso há quase um ano e a reativação foi defendida desde a posse do atual secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, Moisés Furlan.

A assinatura aconteceu ontem (7) com presença do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil Moisés Furlan, além do diretor do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) Laerte Tognasca Neto e do capitão da 2ª Companhia da PM, Helington Ilgges da Silva.

O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) determina em seus diversos artigos como deve ser feita e a quem compete a fiscalização de trânsito – Polícia Militar, Guarda Municipal e agentes de trânsito – no caso de Araras, Demutran.

Pela legislação, infrações como estacionamento irregular em vagas especiais (deficientes ou idosos), em cima da faixa para pedestres ou em guias rebaixadas para acesso à garagens, por exemplo, são de responsabilidade de cada município.

Nos casos citados, a PM não pode aplicar a multa sem assinatura do convênio e cabe à ela aplicar outras multas de trânsito como apreensão de veículos sem documentação regulamentada ou motorista que não tem autorização para dirigir. Porém, a mesma legislação prevê distribuir a fiscalização entre as forças de segurança, mas é preciso interesse de todas as partes.

“É preciso ter interesse de ambas as partes para firmar um convênio do tipo, o que aconteceu em Araras. A medida vai beneficiar a população e amplia a fiscalização de trânsito”, explica Moisés Furlan. O secretário frisa que a volta do convênio não gera custos para os cofres do município. “Não há custos para a Prefeitura e todas as multas aplicadas pelas duas corporações ficam para o Município”, explica.

O capitão Ilgges da PM explica que o convênio apenas vai beneficiar a vida do munícipe e pondera que a corporação não tem interesse em aumentar o número de multas, apenas auxiliar o trabalho da GM.

“Destaco o interesse da Segurança Pública para a parceria. O documento assinado ontem será encaminhado hoje (9) para o comandante do Batalhão da PM (Limeira) e enviado para São Paulo. Reforço que somente depois de publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo a PM poderá iniciar a fiscalização”, finaliza.